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        Haberler Sağlık İsveç'te yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ı obezite ile bağlantılı çıktı - Haberler

        İsveç'te yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ı obezite ile bağlantılı çıktı

        İsveç'te, 4,1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:05
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        Kanser vakalarının yüzde 40'ı obeziteyle bağlantılı
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        Hindustan Times'ın haberine göre, İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4,1 milyon kişinin verilerini inceledi.

        Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.

        Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi.

        Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

        Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.

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