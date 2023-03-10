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Haberler Dünya İsveç'te aşırı sağcı Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında, 2022'de Malmö'de Kur'an-ı Kerim yakması nedeniyle nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.

Giriş: 10.03.2023 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç'te aşırı sağcı Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma
AA

Ülkenin resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, 16 Nisan 2022'de Malmö kentinde Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla başlayan olaylar nedeniyle kendisi hakkında nefret ve tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcı Adrien Combeir Hogg, soruşturmanın neden 1 yıl sonra başlatıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin, delil toplama sürecinin uzun sürdüğünü ve teknik nedenlerden dolayı soruşturmanın geç başlatıldığını söyledi.

PASKALYA OLAYLARI

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

TÜRKİYE'NİN STOCKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE KURAN YAKMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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