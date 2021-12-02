Aşı pasaportuna geçildi, mikroçip kullanımı arttı

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı bildirildi.
Aftonbladet gazetesindeki haberde, ülkede 1 Aralık'tan itibaren 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde aşı pasaportu istenmesi nedeniyle ellerine mikroçip taktıranların oranında artış kaydedildiği belirtildi.
POPÜLER DURUMA GELDİ
Gazeteye açıklama yapan Hannes Sjöblad, aşı pasaportunun olduğu mikroçipi sol eline taktırdığını söyledi. Cep telefonunu sol eline almasıyla Kovid-19'la ilgili kendisine ait bütün bilgilerin cep telefonuna yansıdığını kaydeden Sjöblad, bunun yeni bir eğilim olduğunu ve İsveçliler arasında popüler duruma geldiğini ifade etti.
Olle Helkimo da çipi sol eline taktırdığını, kendisini bu şekilde daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.
YAKLAŞIK 6 BİN İSVEÇLİ MİKROÇİP TAKTIRDI
Dijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen de İsveç'te şu ana kadar 6 bin kişinin eline çip takıldığını belirtti.
Petersen, çip taktıranların Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıklarına işaret etti.
Bu durumun dış dünyada büyük tepki aldığına dikkati çeken Petersen, tepkiye rağmen İsveçlilerin teknolojiye yüksek güven duyduğunu vurguladı.
İsveç Devlet Demiryolları Şirketi (SJ) 2017'de ellerine mikroçip taktıranların artması sonucu mikroçip bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!