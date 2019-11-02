Yerli ve yabancı turistleri sonbaharın eşsiz güzelliğini görmeye davet eden Bilgin, "Kırklareli'nde ki ormanlar dünyada görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor. Istranca ormanları anlatılarak değil, yaşanarak görülmeli. Sonbahar mevsiminde ormanlarımız da renk cümbüşü yaşanıyor. Balkan köylerimiz de bu günlerde ayrı bir güzel." dedi.