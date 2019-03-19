İzmir'in Menderes İlçesi'nde, 12 Mart'ta meydana gelen olayda, D.K. ismindeki kadın, kimliği bilinmeyen saldırgan tarafından otomobile zorla bindirildi. Saldırgan kadını feci şekilde dövüp, cinsel istismarda bulunduktan sonra parasına aldı. İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.K.'nin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİLDEN ZANLIYA ULAŞILDI

DHA'da yer alan haberlere göre ekipler, marka ve renk özellikleri tutan şüpheli otomobili takibe aldı ve aracın A.K.'ye ait olduğunu tespit etti. D.K.'nin da şüpheliyi teşhis etmesi üzerine, A.K. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.K. hakkındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.