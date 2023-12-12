İstilacı kaplumbağa endemik türlerin varlığını tehdit ediyor

Bu kaplumbağaların pet satışı işin Uzak Doğu Asya'dan getirildiğini ifade eden Kaya, "Maalesef ticareti yapılıyor. Bunlara 'egzotik' ya da 'istilacı' tür diyoruz. Pet hayvanı olarak alıyorlar, bir süre bakıldıktan sonra bakımı zorlaşınca bunları doğaya salıyorlar. Bu türler o doğaya yabancı olduğu için diğer türlere karşı baskın hale geliyorlar. Diğer türlerin yavrularını, larvalarını, besinlerini yiyerek beslenirler" dedi.