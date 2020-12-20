İstiklal'de turist yoğunluğu oluştu

DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul'un tadını çıkardı.

DHA'nın haberine göre, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu. Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.

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