Yaralıya rağmen kavga devam etti

Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kadınlar arasında başlayan kavga kısa sürede büyüdü. Yerde sürüklenen kadınları ayıramayan erkeler bu kez cam şişe ve kemerlerle birbirlerine saldırdı.

Olay sırasında bir kişi göğsünden yaralandı. Buna rağmen sakinleşmeyen grup polisin gelmesiyle dağıldı. Yaralı ambulansla hastane kaldırıldı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerini saçlarından çekmesi ve yerde sürüklemesi görülüyor. Kavgaya karışan erkekler ise birbirlerine kemer ve şişelerle vuruyor.