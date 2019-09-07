Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, olay gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında meydana geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturuyordu. İddiaya göre bu sırada yanlarına gelen 2 kişi para istedi.

Gençler olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı. Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden Halit Ayar hayatını kaybetti. Saldırganlar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan diğer gencin ise tedavisi sürüyor. Halit Ayar'ın emekli bir polisin oğlu olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.