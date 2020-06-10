İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne kadar devam edecek? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla pandemi nedeniyle işten çıkarma yasağı getirilmişti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.

17 TEMMUZ’DA BİTECEKTİ

Corona virüsü salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz’a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim’e kadar uzatılmış olacak.