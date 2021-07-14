İşten çıkarılan Pegasus çalışanları, haklarını aramak ve şirketi protesto etmek için bu akşam 21.00’de Twitter’da bir araya gelecek. Nakliyat-İş sendikasının Twitter hesabından yapılan duyuruda sendikaya üye olmanın anayasal bir hak olduğu vurgulandı. Pegasus’u anayasal hakka saygılı olmaya davet eden sendika, Twitter paylaşımına çalışanların protestosundan bir kareyi de ekledi.
Bir süre önce sendikalaştıkları için işten çıkarılan Pegasus çalışanları ilk protestosunu 4 Temmuz’da Sabiha Gökçen Havalimanında yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada “Pegasus işvereni örgütlenmenin önünü kesmek ve işçileri sendikadan vazgeçirmek için birçok yönteme başvurmuştur” denildi. Açıklamada bu girişimlerinden sonuç alamayan işverenin çalışanların işine son verdiği belirtilirken şirketin genel merkezi önünde eylem çağrısı yapıldı. 7 Temmuz’da gerçekleşen bu protestoda konuşan Sendika Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Pegasus yönetimini burada bir kez daha uyarıyoruz çalışanların Anayasal hakkına saygılı olmaya çağırıyoruz, dedi. Biz Sendika olarak sendikamız üyesi olsun olmasın tüm çalışanlara sahip çıkacağız” dedi.
GENEL MERKEZDE PROTESTO
Pegasus çalışanları, Pazartesi günü de şirketin genel merkezinde protesto gösterisinde bulunmak istedi. Polis, çalışanları dışarı çıkarırken yaşananlara ilişkin görüntüler sendikanın Twitter hesabında "Genel Başkanımız Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Genel Sekreterimiz Erdal Kopal, Sendikamız üyesi işten atılan PEGASUS Çalışanlarıyla birlikte Pegasus Genel Müdürlüğündeydik. Müdürlük binasında Polis Sendikamız yöneticilerini ve işten atılan üyelerimiz darp ederek dışarı çıkardı” notuyla yer aldı.
Çalışanlar bugün de tepkilerini Twitter’dan dile getirecek.
YOLCULARI AZALDI
Öte yandan Pegasus’un yolcu sayısının pandamı öncesine göre düştüğü görüldü. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre Haziran ayındaki iç hat yolcu sayısı 2019 yılına göre yüzde 9 düşerek 1,21 milyon oldu.
Haziran ayında yolcu doluluk oranı 12 puan düşerek yüzde 80,8'e, dış hat yolcu doluluk oranı da 14,4 puan düşerek yüzde 70,4'e geriledi.
Toplam yolcu sayısı da yüzde 33 düşüşle 1,78 milyon oldu. Toplam yolcu doluluk oranı 11,5 puan düşerek yüzde 77,1'e geriledi.
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