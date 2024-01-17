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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Minareliçavuş Mahallesi'nde, A.T.K'ye ait plastik sanayisinde faaliyet gösteren fabrikanın kasasından 60 bin dolar, 40 bin lira ve 400 avro çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

İŞTEN 6 AY ÖNCE AYRILMIŞ AA'da yer alan habere göre parmak izi tespitinin ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce iş yerinde çalışan ve 6 ay önce ayrılan Sezer A. olduğunu belirledi.

49 BİN 500 DOLAR İLE GÖZALTINA ALINDI Bu kişinin MR çektirmek için özel bir hastanede olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi 49 bin 500 dolar ve 200 avroyla gözaltına aldı. REKLAM

ÇALIŞIRKEN ÇELİK KASANIN ANAHTARINI YAPTIRMIŞ Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Sezer A'nın ifadesinde, çalıştığı dönemde çelik kasanın anahtarını kopyalayıp işi bıraktığını, sağlık sorunları ve kredi kartı borcu olduğu için hırsızlık yaptığını ve paranın bir bölümüyle 5 aylık kirasını ödeyip lüks cep telefonu aldığını itiraf ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Güvenlik kameralarının kayıtlarında, Sezer A'nın iş yerine geldikten sonra tekrar çıktığı, yolda yürüdüğü ve minibüse bindiği görülüyor.