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İstanbul Arnavutköy'de olay, 14 Ocak Pazar Günü Merkez Mahallesi´nde meydana geldi. Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri, iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü.

ONLARCA ÇOCUK ARASINDA ATEŞ AÇTI DHA'da yer alan habere göre şüpheliler yanlarındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Parkta o sırada olan onlarca çocuk ve aileleri ile saldırının hedefindeki iki kişi panikle kaçmaya başladı. REKLAM

BİR KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ YAKALANDI Saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı.

BİR ZANLI TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1´i tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı. Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anında oyuncakta bulunan çocuğunu bekleyen bir babanın ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştığı da görülüyor.