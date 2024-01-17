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        Haberler Gündem Güncel Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret! - Güncel haberler

        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da kar yağışı beklentilerini kaleme aldı. Anadolu'da ocak ayında kar yağışının beklendiği gibi etkili olduğunu söyleyen Öztel, megakentin ise yine kara hasret olacağını kaydetti

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 17.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:54
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        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
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        Türkiye’de bu ocak ayı Anadolu için soğuk ve kış mevsimine uygun koşullarda geçiyor. Kıyı merkezlerde ise Karadeniz hariç kar yağışı, kar örtüsü göremiyoruz. Gelecek 10 gün içinde yine kuzey kıyıları ile Anadolu’nun doğusunda kar yağacak, fakat İstanbul gibi kıyılarda yağmurla idare edeceğiz.

        Haftanın en güneşli gününü yaşayan batı bölgeler, güneşle biraz ısınıyor. Lodostan esen rüzgar havayı yumuşatırken gelecek günlerde soğuyacak (21-22 Ocak) hava öncesi bir ilkbahar tadı veriyor.

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        Bugün Doğu Akdeniz, deprem bölgesi ve Doğu Anadolu genelinde yağış var. Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağmur nedeniyle Mersin-Adana-Gaziantep-Osmaniye merkezlerinde su baskınları yaşanabilir. Perşembe gününün önemli hava olayı ise Marmara’da ve Kuzey Ege’de kuvvetlenecek güneyli rüzgarlar. Marmara Denizi üzerindeki bazı seferler yarın sabah-akşam aralığında iptal olabilir, havalimanlarında perşembe gündüz gecikmeler yaşanabilir.

        İstanbul’da bu cuma ve cumartesi günleri yağmurlu geçecek, Trakya ve Çanakkale çevresinde de gelecek günler yağmur görünüyor. 21 Ocak Pazar sabahından itibaren soğuk havanın gelişi ile yağışlar Ankara-Bolu-Düzce çevresinde kar halinde olacak. Ankara’da zayıf bir kar yağışı ve karla karışık yağmur düşebilir, Yozgat-Sivas-Samsun-Trabzon-Erzincan arasındaki alanda ise kuvvetli kar yağışı görebiliriz. 21-22 Ocak tarihlerinde Doğu Anadolu’ya yolculuklar kar nedeniyle güçlükle yapılabilir. Doğuda şehirlerarası yollara yine tedbirsiz çıkmamakta yarar var.

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        Ocak ayının son haftası Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu’da yine çetin geçecek, soğuk ve kar yağışlı havalar aralıklı olarak bu bölgelerde etkili olacak görünüyor.

        Marmara Bölgesi sadece yükseklerinde ve biraz da Trakya’da kar görebilir. İstanbul’da 2 kış önceki gibi (Ocak-Şubat 2022) bir mevsim olmuyor, aslında soğuk hava dalgalarının etkisine bu ay sıkça giriyoruz fakat kıyılar için yağış başladığında soğuma yetersiz kalıyor. Yağışların yüzde 90’ından fazlası yağmur olarak düşüyor. Tamamen kurak geçirmektense bu durum da iyi sayılır. Yağmur, doğada kar yağışının üstlendiği işlevleri tam yerine getirmese de küçülen göller, kuruyan barajlar suyla can buluyor, yeniden dolmaya başlıyor.

        Fotoğraflar: AA

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