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        Kadıköy'de alkollü sürücü direksiyon başında uyudu, trafik kilitlendi

        İstanbul Kadıköy'de ilginç bir olay yaşandı. İlçede bir sürücü direksiyon başında uyudu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü nedeniyle sabah saatlerinde trafik felç oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:02
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        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
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        Kadıköy'de direksiyon başında hareketsiz yatan sürücüyü görenler polise haber verdi.

        DHA'nın haberine göre ekiplerin uyuduğunu fark ettiği sürücü uzun uğraşlar sonucu uyandırıldı. Yapılan testte sürücünün 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polisin çalışması sırasında bölgede trafik kilitlendi.

        Olay, saat 08.30 sıralarında D-100 karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinden meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte duran otomobilin direksiyonunda hareketsiz bir kişinin olduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Dubalarla çevrede önlem alan polis, otomobilin kapıları kilitli olduğu için sürücüye ulaşamadı. Ekipler otomobilin camına vurarak sürücüye seslendi. İtfaiye ekipleri arka sol kapının camının kırarak kapıları açtı. Direksiyon başından uyuduğu belirlenen sürücü Bilgehan K. uzun uğraşlar sonucu uyandırdı.

        1.27 PROMOBİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Bilgehan K. otomobilden çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Yapılan testte Bilgehan K.'nın 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması nedeniyle Ankara istikametinden trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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