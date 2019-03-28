4857 Sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, “iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.” şeklinde belirtilmiştir.

Sözleşme veya sözleşme eki niteliğinde olan ek sözleşmeler ile belirlenen son ücret, brüt ise son brüt ücret üzerinden, net ise son net ücret üzerinden hesaplama yaparak izin ücretinin ödenmesi gereklidir. Bu ücret hesabında, sadece çıplak ücret (asıl ücret) esas alınacak fazla çalışma, primler, hazırlama, tamamlama ve temizleme ücretleri ve sosyal yardımlar dikkate alınmayacaktır.

Kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti her türlü yasal kesintiye tabidir. Asıl ücrette hangi kesintiler yapılıyorsa izin ücreti de aynı kesintilere tabi olacaktır. Bu kesintiler, SGK işçi ve işsizlik primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisidir.

YILLIK İZİN SÜRELERİ

Yıllık izinlerin hak edildikleri dönem için kullanılması esastır. Buna göre;

- 1 ile 5 yıl arasında (5 yıl dahil) olanlara 14 gün,

- 6 ile 14 yıl (14 yıl dahil) arasında olanlara 20 gün,

- 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.

- 18 ve daha küçük yaştakiler ile 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Farklı sebeplerden dolayı bir sonraki hizmet yılı için hak edilen izinler, içinde bulunulan hizmet yılında kullanılmadıysa işçinin izin hakkı kaybolmayacak, devam edecektir.

İşveren, ayrılan personeller için kullanılmayan yıllık izin ücretlerini ödemek durumundadır.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİN HESAPLAMA

Brüt ücreti 2.500 TL ve toplam kullanılmamış izin gün sayısı 10 olan çalışanın işten ayrılması durumunda kullanılmamış yıllık izin parası aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

2.500/30*10= 833,33 TL (Brüt)

YILLIK İZİN ÜCRETİNDE ZAMAN AŞIMI

Yıllık izin ücretine ilişkin zamanaşımı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Zamanaşımı süresi ise 5 yıldır ve ödenmediği zamanlara ait olarak yasal faiz işletilecektir.

Kullanmadığı izinlerinin ücreti işten ayrılırken ödenmeyen ya da eksik ödenmiş olan işçi, bu izin ücretine dair haklarını 5 yıl içinde işverenden talep edebilir.