İşte yükselişin perde arkası! Altay'ın sırrı!

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gelecek yılın planlamasında önemli bir yer sahibi olan isimlerden biri de kaleci Altay Bayındır... Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen genç eldiven, zaman zaman çok eleştirilse de son haftalardaki performansıyla alkış toplamaya başladı.