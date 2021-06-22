Artık bu videolar izleniyor

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YouTube’un Kültür ve Trendler (Culture & Trends) ekibi 2020-2021 döneminde yükselen yaratıcı trendleri ve bu trendlerin videonun geleceğini nasıl etkileyeceğini ortaya koyan özel bir rapor hazırladı. Cannes Lions 2021 etkinliğinde duyurulan raporun bulguları, tüm dünyadan yüzlerce videonun analizine, 20’den fazla ülkede Ipsos tarafından yapılan anketlere ve endüstri uzmanlarıyla yapılan görüşmelere dayanıyor.

Canlı ve eşzamanlı izlemenin, insanların bir topluluğun parçası olma ve bağlantıda olma hissi kazanmalarına yardımcı olduğunu gösteren YouTube Kültür Trendleri Raporu’ndan öne çıkan tespitler şöyle:

- İnsanların yüzde 85’i geçen 12 ay içinde birliktelik duygusu yaratan bir canlı yayın izledi.

'BENİMLE' VİDEOLARI...

- 2020 yılında “Benimle” videoları gibi eşzamanlı içerikler tüm dünyada 2 milyardan fazla kez izlendi.

- Başkaları ile aynı odada TV ekranında YouTube içeriği izleyenlerin oranı yüzde 67.

- İnsanların yüzde 79’u başkalarıyla birlikte YouTube seyrederken daha derin bağlantılar kurduklarını söylüyor.

- Genel ve özel alanlar arasındaki sınırlar ortadan kalkarken, izleyiciler YouTube’da daha çok ilgili içerikler arıyor ve bu içeriklerle daha fazla etkileşim kuruyor.

- Örneğin bu ilgili formatlar, satrancın yeniden markalaşmasına da yardımcı oldu. Satrançla ilgili içeriklerin izlenmesinde geçen yıl dünya çapında yüzde 100'ün üzerinde artış oldu.

DUYUSAL FORMATLAR REVAÇTA

- Ek olarak, insanların yüzde 82'si ayda en az bir kez bir şeyi nasıl yapacaklarını öğrenmelerine yardımcı olacak videolar izledi.

- Dijital video, halihazırdaki görsel-işitsel kuralların ötesine geçiyor ve giderek daha deneyimsel bir hale geliyor. Bu kapsamda ASMR (otonom duyusal meridyen tepkisi) videoları ilgi çekerken, video podcast'ler (İnsanların yüzde 51’i son 12 ayda en az bir video podcast izledi) ve ses öncelikli ya da oyunlardakine benzer sinematik birinci şahıs videoları gibi diğer duyusal formatlar ortaya çıktı.

- Örneğin, Minecraft oyunundaki "Dream SMP" (survival multiplayer) sunucusunun videoları, Mayıs 2020'den itibaren 1 milyardan fazla izlenme ile son 6 ayın en popüler eğlence fenomeni haline geldi.

- Video ‘meme’ ve trendlere katılımcı olmak, aynı zamanda popüler ve sürükleyici bir sosyal eğlence biçimi haline gelmiş durumda. Güney Afrika'da başlayan ve İsveç'teki sağlık çalışanları arasında bir hit haline gelerek 600 milyonun üzerinde izlenen Jerusalema challenge gibi dans trendleri büyük ilgi topladı.

TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKANLAR

Raporda yer alan Ipsos verilerine göre Türkiye’den öne çıkan trendler ise şöyle:

- Türkiye’de görüşülen katılımcıların yüzde 92’si son 12 ayda en az bir canlı yayın izledi.

- Son 12 ayda online video içeriği izleyenlerin oranı yüzde 92, online video içerik paylaşanların oranı ise yüzde 80.

- Katılımcıların yüzde 63’ü insanlarla iletişim kurmak için ayda en az bir kez video izliyor.

- Yüzde 92’si öğretici içeriğe sahip videoları ayda en az bir kez ya da daha fazla sıklıkta izliyor.

- YouTube içeriğini TV üzerinden ayda en az bir kez başkalarıyla birlikte aynı odada TV üzerinden izleyenlerin oranı yüzde 73.