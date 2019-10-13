13 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son yılların bitmeyen merakı haline gelen ve 7’den 77’ye herkesi fenomen olma yarışına iten “YouTube’tan ne kadar kazanıyorlar?” sorusunun cevabını hem dünya hem de Türkiye özelinde araştırdık.
“Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz…” sözlerinin arkasında ne kadar para dönüyor? Milyarların gözünü ayırmadan izlediği bu platform, gerçekte kaç kişiyi zengin edebildi? Türkiye ile ABD’deki kanal sahipleri, aynı abone, aynı içerik sayısı ve aynı izlenme rakamlarına da sahip olsa aynı geliri elde edememesinin arkasında ne yatıyor?
İŞTE EN ÇOK KAZANAN TÜRK YOUTUBER'LAR...
Önce haliyle en çok merak edilen sorudan başlayalım: Türkiye’de en çok kazanan YouTube kanalları hangileri? Sosyal medya ve online video analiz platformu Social Blade’ın verilerini dikkate alarak hazırladığımız tabloya göre Türkiye’de en çok abonesi olan YouTube kanallarının tahmini gelir rakamları şöyle:
|YouTube Kanalı
|Abone Sayısı
|İçerik Sayısı
|İzlenme Sayısı
|Aylık Gelir
|Enes Batur
|11.2 Milyon
|1806
|5379585286
|26700 - 426700 $
|Orkun Işıtmak
|6.9 Milyon
|1270
|1666576203
|6200 - 99200 $
|Kafalar
|6 Milyon
|309
|1125613885
|6600 - 105400 $
|Ali Baba
|6 Milyon
|375
|1814965111
|7500 - 120700 $
|Oyuncak Oynuyorum
|5.7 Milyon
|624
|3263817431
|39600 - 634200 $
|Reynmen
|5.6 Milyon
|53
|730043802
|8500 - 135800 $
|Oha Diyorum!
|5.5 Milyon
|2605
|3214093858
|8600 - 137500 $
|Oyuncak Avı
|5.5 Milyon
|499
|4745336364
|76800 - 1200000 $
|Yap Yap
|4.9 Milyon
|2266
|2935770849
|7400 - 118600 $
|Deli Mi Ne?
|4.7 Milyon
|216
|651047758
|10900 - 175000 $
|Ruhi Çenet
|3.8 Milyon
|308
|501761290
|2500 - 40000 $
EN ÇOK KAZANAN O!
Peki dünya genelinde YouTube’tan en çok kazananlar, diğer bir ifadeyle YouTube sayesinde zengin olanlar kimler? Forbes’un 2018 yılı için yıllık toplam gelir rakamlarını dikkate alarak hazırladığı tablo şu şekilde:
NEREDEN PARA KAZANIYORLAR?
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Youtuber’ların en büyük gelir kaynağı, kullanıcıların videoları izlerken karşısına çıkan Google reklamlar. Bu reklamların gelirini, 'Tıklama Başına Maliyet' (CPC) ve 'Görüntüleme Başına Maliyet' (CPM) gibi temel kriterler belirliyor. CPC reklamlar, video tıklandıkça 'Google Adsense' hesabında biriken geliri ifade ediliyor. Tıklama başı maliyetler de kanalın popülaritesi, abone sayısı ve izlenme oranlarına göre değişiyor. Türkiye'de tıklama başına elde edilen gelirin, 7 kuruş ile 4 TL arasında değiştiğini tahmin ediliyor.
CPM ise video izlenirken çıkan Google reklamlarının bin kez görüntülenerek 1 birim gelir elde edilmesine karşılık geliyor. Uzmanlara göre Türkiye’de bir reklamlık gösterim ücreti de 5-15 kuruş arasında değişiyor. Örneğin bir video içerisinde 5 reklam yer alıyorsa, CPM’den elde edilen gelir de 25 kuruş ile 75 kuruş aralığında gerçekleşiyor.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Tabi YouTube’ta her kanal açan hemen para kazanmaya başlayamıyor. Öncelikle Google’ın YouTube için şart koştuğu ve geçen yıl bu konuda sıkılaştırmaya gittiği kanalların ve içerik üreticilerin videolardan para kazanabilmesi için gereken şartları karşılaması gerekiyor.
Günümüzde, reklam destekli kanalların birçok kritere uyması gerekiyor. Bunlar arasında en az 1000 aboneye sahip olmak ve son 12 ay içinde toplam 4000 saat izlenmek gibi şartlar bulunuyor. YouTuber’ların reklam alabilmesi için en az 1000 aboneye sahip olması, 10 bin kez izlenme oranını elde etmesi ve bir yıl içerisinde en az 4 bin saat görüntülenme alması gibi kriterleri yerine getirmesi şart.
TOP 10’A PARA, DİĞERLERİNE HAYAL KIRIKLIĞI…
İş her ne kadar “Kedi videosu çek, Youtube’a yükle, ‘merhaba kanalıma hoş geldiniz’ de ve para kazanmaya başla” gibi basit şekilde nitelendirilse de aslında bu platform üzerinden düzenli gelir elde etmek için Google ve YouTube’un sık sık değişen arama sonuçları ve önerilen videoları nasıl gösterdiğini belirleyen algoritmalarını analiz etmek gerekiyor.
Bu platformda 100 bin kez izlenen bir videonun bu videoyu yükleyene kazandıracağı tutar, YouTube özelinde 100’den fazla kritere göre değişiyor. Bunlar arasında yer alan kanalın bulunduğu ülke ve yayın dili de YouTube üzerinden kazanılacak gelirde önemli bir kriter. Örneğin, ABD’de 1000 gösterim başına gelir, Türkiye’dekinden ortalama 5-6 kat daha yüksek olarak gerçekleşiyor.
Hal böyle olunca da çoğu Youtuber da hayal kırıklığına uğruyor. Bu dramın bir dünya genelinde sarsıcı etki yaratan bir örneği 2018 yılında yaşanmıştı.
Nasim Aghdam adlı bir YouTuber, Youtube’un gelir dağıtım politikalarını, kanalının verilerini paylaştığı ekran görüntüsü ve “300 bin izlenmemin geliri 0.10 dolar???” sözleriyle eleştirmiş ve ardından YouTube’un genel merkezine gidip, intihar etmişti.
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