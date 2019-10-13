Son yılların bitmeyen merakı haline gelen ve 7’den 77’ye herkesi fenomen olma yarışına iten “YouTube’tan ne kadar kazanıyorlar?” sorusunun cevabını hem dünya hem de Türkiye özelinde araştırdık.

“Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz…” sözlerinin arkasında ne kadar para dönüyor? Milyarların gözünü ayırmadan izlediği bu platform, gerçekte kaç kişiyi zengin edebildi? Türkiye ile ABD’deki kanal sahipleri, aynı abone, aynı içerik sayısı ve aynı izlenme rakamlarına da sahip olsa aynı geliri elde edememesinin arkasında ne yatıyor?

İŞTE EN ÇOK KAZANAN TÜRK YOUTUBER'LAR...

Önce haliyle en çok merak edilen sorudan başlayalım: Türkiye’de en çok kazanan YouTube kanalları hangileri? Sosyal medya ve online video analiz platformu Social Blade’ın verilerini dikkate alarak hazırladığımız tabloya göre Türkiye’de en çok abonesi olan YouTube kanallarının tahmini gelir rakamları şöyle:

YouTube Kanalı Abone Sayısı İçerik Sayısı İzlenme Sayısı Aylık Gelir Enes Batur 11.2 Milyon 1806 5379585286 26700 - 426700 $ Orkun Işıtmak 6.9 Milyon 1270 1666576203 6200 - 99200 $ Kafalar 6 Milyon 309 1125613885 6600 - 105400 $ Ali Baba 6 Milyon 375 1814965111 7500 - 120700 $ Oyuncak Oynuyorum 5.7 Milyon 624 3263817431 39600 - 634200 $ Reynmen 5.6 Milyon 53 730043802 8500 - 135800 $ Oha Diyorum! 5.5 Milyon 2605 3214093858 8600 - 137500 $ Oyuncak Avı 5.5 Milyon 499 4745336364 76800 - 1200000 $ Yap Yap 4.9 Milyon 2266 2935770849 7400 - 118600 $ Deli Mi Ne? 4.7 Milyon 216 651047758 10900 - 175000 $ Ruhi Çenet 3.8 Milyon 308 501761290 2500 - 40000 $

EN ÇOK KAZANAN O!

Peki dünya genelinde YouTube’tan en çok kazananlar, diğer bir ifadeyle YouTube sayesinde zengin olanlar kimler? Forbes’un 2018 yılı için yıllık toplam gelir rakamlarını dikkate alarak hazırladığı tablo şu şekilde:

1- Ryan ToysReview — 22 milyon dolar

2- Jake Paul — 21.5 milyon dolar

3- Dude Perfect — 20 milyon dolar

4- DanTDM — 18.5 milyon dolar

5- Jeffree Star — 18 milyon dolar

6- Markiplier — 17.5 milyon dolar

7- VanossGaming — 17 milyon dolar

8- Jacksepticeye — 16 milyon dolar

9- PewDiePie — 15.5 milyon dolar

10- Logan Paul — 14.5 milyon dolar

NEREDEN PARA KAZANIYORLAR?

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Youtuber’ların en büyük gelir kaynağı, kullanıcıların videoları izlerken karşısına çıkan Google reklamlar. Bu reklamların gelirini, 'Tıklama Başına Maliyet' (CPC) ve 'Görüntüleme Başına Maliyet' (CPM) gibi temel kriterler belirliyor. CPC reklamlar, video tıklandıkça 'Google Adsense' hesabında biriken geliri ifade ediliyor. Tıklama başı maliyetler de kanalın popülaritesi, abone sayısı ve izlenme oranlarına göre değişiyor. Türkiye'de tıklama başına elde edilen gelirin, 7 kuruş ile 4 TL arasında değiştiğini tahmin ediliyor.

CPM ise video izlenirken çıkan Google reklamlarının bin kez görüntülenerek 1 birim gelir elde edilmesine karşılık geliyor. Uzmanlara göre Türkiye’de bir reklamlık gösterim ücreti de 5-15 kuruş arasında değişiyor. Örneğin bir video içerisinde 5 reklam yer alıyorsa, CPM’den elde edilen gelir de 25 kuruş ile 75 kuruş aralığında gerçekleşiyor.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Tabi YouTube’ta her kanal açan hemen para kazanmaya başlayamıyor. Öncelikle Google’ın YouTube için şart koştuğu ve geçen yıl bu konuda sıkılaştırmaya gittiği kanalların ve içerik üreticilerin videolardan para kazanabilmesi için gereken şartları karşılaması gerekiyor.

Günümüzde, reklam destekli kanalların birçok kritere uyması gerekiyor. Bunlar arasında en az 1000 aboneye sahip olmak ve son 12 ay içinde toplam 4000 saat izlenmek gibi şartlar bulunuyor. YouTuber’ların reklam alabilmesi için en az 1000 aboneye sahip olması, 10 bin kez izlenme oranını elde etmesi ve bir yıl içerisinde en az 4 bin saat görüntülenme alması gibi kriterleri yerine getirmesi şart.

TOP 10’A PARA, DİĞERLERİNE HAYAL KIRIKLIĞI…

İş her ne kadar “Kedi videosu çek, Youtube’a yükle, ‘merhaba kanalıma hoş geldiniz’ de ve para kazanmaya başla” gibi basit şekilde nitelendirilse de aslında bu platform üzerinden düzenli gelir elde etmek için Google ve YouTube’un sık sık değişen arama sonuçları ve önerilen videoları nasıl gösterdiğini belirleyen algoritmalarını analiz etmek gerekiyor.

Bu platformda 100 bin kez izlenen bir videonun bu videoyu yükleyene kazandıracağı tutar, YouTube özelinde 100’den fazla kritere göre değişiyor. Bunlar arasında yer alan kanalın bulunduğu ülke ve yayın dili de YouTube üzerinden kazanılacak gelirde önemli bir kriter. Örneğin, ABD’de 1000 gösterim başına gelir, Türkiye’dekinden ortalama 5-6 kat daha yüksek olarak gerçekleşiyor.

Hal böyle olunca da çoğu Youtuber da hayal kırıklığına uğruyor. Bu dramın bir dünya genelinde sarsıcı etki yaratan bir örneği 2018 yılında yaşanmıştı.

Nasim Aghdam adlı bir YouTuber, Youtube’un gelir dağıtım politikalarını, kanalının verilerini paylaştığı ekran görüntüsü ve “300 bin izlenmemin geliri 0.10 dolar???” sözleriyle eleştirmiş ve ardından YouTube’un genel merkezine gidip, intihar etmişti.