HABERTURK.COM

Çinli akıllı telefon markası Oppo, bugün 125W hızlı şarj, 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj, ultra küçük taşınabilir 50W mini SuperVOOC şarj ve 110W mini hızlı şarj cihazlarını resmi olarak piyasaya sürdüğünü duyurdu.

125W hızlı şarj teknolojisi, ileri bir şifreleme algoritması, güçlü sıcaklık kontrol regülatörleri, verimlilik performansları ile akıllı telefon sektöründe bu alandaki yeni bir gelişmeye işaret ederken; 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, kablolu şarjla karşılaştırıldığında kullanıcıların cihazlarını daha hızlı şarj etmesini sağlıyor.

5G ÇAĞINDA DAHA HIZLI ŞARJ: 125W

İlk kez tanıtılan 50W mini SuperVOOC şarj cihazı ve 110W hızlı şarj cihazı ise Oppo'nun VOOC hızlı şarj teknolojisinin yenilikleri olarak öne çıkıyor.

OPPO'nun 125W hızlı şarj teknolojisi, 4000 mAh bataryayı 5 dakikada yüzde 41'e kadar, 20 dakikada ise tamamen şarj edebilen en hızlı doğrudan şarj teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda önceki SuperVOOC ve VOOC hızlı şarj protokolleriyle uyumlu olan cihaz, 65W PD ve 125W PPS dahil olmak üzere genel protokolleri de destekliyor.

KABLOSUZ HIZLI ŞARJ: 65W AirVOOC

65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, 4000 mAh bir bataryanın tamamını 30 dakikada şarj edebiliyor. Kullanılan teknoloji, yabancı cihaz algılama fonksiyonuna ek olarak beş kat fazla güvenlik önlemiyle çalışıyor. Ayrıca Qi standardıyla de uyumlu olan 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, kullanıcılara kablosuz ve süper hızlı şarj deneyimi sunuyor.

Buna ek olarak, OPPO 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarjı cihazı, kalıpsız hızlı prototipleme teknolojisiyle şekillendirilmiş camdan üretildi ve tüketici elektroniği pazarında bu tür teknolojinin ilk uygulaması olma özelliği de taşıyor. Şarj cihazının alt kısmı, ısı alışverişini ayarlamak için yarı iletken soğutucuyla donatıldı. Bu da cihaz şarj edildikten sonra ahizenin ısınmamasını sağlıyor.

MİNİ BOY: 50W Mini SuperVOOC

Oppo, bugün ayrıca dünyanın en küçük ve en ince 50W mini SuperVOOC şarj cihazını ve çift seviyeli mimariye sahip 110W mini hızlı şarj cihazını da piyasaya sürdü. OPPO'nun 1.05 cm inceliğe sahip 50W mini SuperVOOC şarj cihazı, kartvizit cüzdanına benzer bir boyutta geliştirildi.

Tasarımı sayesinde kullanıcılar cihazı kolayca gömlek ya da ceket ceplerinde taşıyabiliyor. 50W mini SuperVOOC şarj cihazı VOOC protokolleriyle de uyumlu. 27W PD ve 50W PPS gibi genel protokolleri destekleyen cihaz, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere farklı cihazları şarj edebiliyor.

2800’DEN FAZLA PATENT BAŞVURUSU

Haziran 2020 itibarıyla hızlı şarj alanından 2 bin 800'den fazla global patent başvurusu bulunan Oppo’nun Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang'in geliştirdikleri hızlı şarj teknolojileriyle ilgili şunları söyledi:

“Dünya genelinde 5G'nin hızlandırılması ile yüksek güç tüketen uygulamaların artması, akıllı telefonların pil ömrünü etkilerken kullanıcıların şarj etme deneyimine de yeni zorluklar getiriyor. 2014 yılında VOOC hızlı şarj teknolojisinin duyurulmasından bu yana hızlı şarjın geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Şimdi ise kullanıcılara güvenli, verimli ve kullanışlı ultra hızlı şarj deneyimi sunmak için, yüksek güce sahip, kablosuz kullanım sunan ve ultra küçük şarj teknolojileri alanındaki uzmanlığımızı geliştirmeye devam ediyoruz.”