Yeni Kabine'deki ekonomi kadrosu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67. Hükumetindeki görev dağılımı açıkladı.

Buna göre yeni kabinede ekonomiyle ilgili bakanlıklarda görev dağılımı şu şekilde oldu:

- Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı

- Ömer Bolat, Ticaret Bakanı

- Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

- Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

- Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

- Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı

- Mehmet Fatih Kacır, Sanayii ve Teknoloji Bakanı

- İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı

- Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

olarak atandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul’da doğan Doç. Dr. Ömer Bolat, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası ekonomik ilişkiler bölümünden 1984 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam

Üniversitesi Avrupa Enstitüsü’nde tamamladı. Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün yüksek lisans düzeyindeki uluslararası ekonomi ve işletme programından mezun oldu.

Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) 1981-1993 yılları arasında uzman-araştırmacı olarak çalışmasını müteakiben, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı.

Ömer Bolat, MÜSİAD Yönetim Kurulu’ndaki 15 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl Genel Başkan yardımcısı ve Nisan 2004-2008 yılları arasında 4 yıl da MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı. Bolat, 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev aldı.

Özel sektörde, personel taşımacılığı, inşaat, traktör üretimi, tekstil üretimi, liman işletmeciliği ve yazılı ve görsel medya sektörlerinde iştigal eden Albayrak Holding A.Ş.’de, Genel Koordinatör (CEO) olarak Mayıs 2000’den bu yana iş hayatını sürdüren Bolat İngilizce ve Almanca biliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

1966 Trabzon doğumlu Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi, Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi.

2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Uraloğlu, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Uraloğlu, tekrar Samsun'a dönerek, toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.

2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

1984 İstanbul’da doğumlu Mehmet Fatih Kacır, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12.si olan Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında Onur Derecesiyle mezun oldu.

Üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçen Kacır, girişimciliğin yanında sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı.

Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdüren Kacır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nın, Bilim Merkezi ve Girişim Merkezi programlarının ve TEKNOFEST’in öncüleri arasında yer aldı. 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu.

31 Temmuz 2018’den bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Kacır, aynı zamanda ASELSAN ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Kacır, İngilizce ve Almanca biliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

1966 yılında Mardin doğumlu olan Vedat Işıkhan, ilk, orta ve lise eğimini İzmir'de tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet alanında lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük süreçlerini tamamlayan Işıkhan, halen Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor.

Işıkhan, akademik hayatı boyunca Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Polikalar Kurulu Üyeliği'ne ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne atanan Işıkhan, İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:



25 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri doğumlu Mehmet Özhaseki, ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Fakat o günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezun oluşunun ardından tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti ve 1994 yılına kadar tekstil ticareti ile uğraştı. 1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı.

Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 23 Haziran 1998 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na belediye meclisi üyeleri tarafından son 11 ayı doldurması için seçildi. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine başlayan Özhaseki, 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:



1969 Yılında Kastamonu'da doğan İbrahim Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İş hayatına 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başlayan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.

Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapan Yumaklı, 7 Nisan 2022'den bu yana Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy:

1968 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Nuri Ersoy, Alman Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

1985 yılında, lise öğrenimine devam ederken, rehberlik yaparak turizm sektörüne ve iş dünyasına atılan Ersoy, 1991 yılında, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini kurdu.

2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.

Mehmet Nuri Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlık görevine başlamasıyla birlikte, şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devretti. Ersoy, Almanca ve İngilizce biliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Alparslan Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahip.

Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yaptı. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütüyor.

Bayraktar, son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Fotoğraf: AA

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