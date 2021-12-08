Türkiye 2021’de en çok bunları aradı

HABERTURK.COM

Yeni yıla yaklaştığımız bugünlerde Google, 2021 yılına dair öne çıkan arama trendlerini (Google Year in Search 2021) yayınladı. Bu analiz Google Trendler’in tüm dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılıyor. Google Trendler, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplamak amacıyla dünya genelindeki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.

Her yıl merakla beklenen rapor 2021’in arama trendleri, yıl boyunca dünyanın dikkatini çeken anların, kişilerin, konuların, olayların ve yerlerin açıklandığı bir derleme. Google Aramalar, bilgi dünyasına dair keşiflerde bulunabilecek, insanların bilgiye erişmesine yardımcı olan bir alan olduğu gibi aynı zamanda bir yılın tamamına ait arama bilgilerini keşfetmenin de yolunu sunuyor.

Dünyayı etkileyen gelişmelerden neredeyse 70 ülkeden pop kültürü ve yaşam tarzı, spor, müzik, haberler ve daha pek çok konuda trend olan konuları derlediği yüzlerce en iyi 10 listesini kullanıcılarına sunuyor.

TÜRKİYE’DE 2021 YILINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Türkiye'nin 2021 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “dizi/film”, “kaybettiklerimiz”, “nasıl”, “tarifler”, “ne zaman”, “kim”, “nasıl geçer” başlıkları altında toplandı. Geçen yılda olduğu gibi yine liderliği Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın aldığı arama trendleri, Türkiye’nin son bir yılki gündemini gözler önüne serdi.

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game’in de ikinci sıradan kendine yer bulduğu “aramalar” listesinde, Açıköğretim Lisesi (AÖL) üçüncü, Mesut Özil de 4. sırada yer aldı.

PANDEMİ ETKİSİ DEVAM EDİYOR

2021 yılında da etkileri devam eden koronavirüs salgınının, Google aramalarında da kendini gösterdiği gözlendi. HES kodu, aşı kartı, kapanmalar ve uzaktan eğitim konuları bu yılın raporunda dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

“Nasıl” kategorisinde en çok sorulan sorular “HES kodu nasıl alınır”, “aşı randevusu nasıl alınır” ve “aşı kartı nasıl alınır” oldu. “Ne zaman” kategorisinde de okulların, kafelerin ne zaman açılacağı, kapanmanın ve yasakların ne zaman biteceği gibi konular en çok merak edilenler arasına girdi.

‘NASIL GEÇER’ İLE İYİLEŞMENİN YOLLARINI ARADIK

En çok aradığımız tarifler güllaç, soğuk baklava ve taco tarifleri olurken, 2021 yılı hastalıklar üzerine de bolca arama yapılan bir yıl olarak dikkat çekti. “Nasıl geçer” kategorisiyle iyileşmenin yollarını aradığımız 2021 yılında “burun akıntısı nasıl geçer”, “grip nasıl geçer” ve “öksürük nasıl geçer” gibi sorular kategori lideri oldu.

Rasim Öztekin ve Doğan Cüceloğlu gibi duayenlerin vefatıyla üzüldüğümüz 2021’de kaybettiklerimiz listesine ülkemizde kadın cinayetine kurban giden birçok kadından biri olan Başak Cengiz’in de girmesi dikkat çekti.

Ayrıca en çok merak edilen isimler listesine bu yıl başarılarıyla hepimizi gururlandıran kadın milli voleybol takımı oyuncuları Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de girdi.

Her yıl olduğu gibi dizi ve filmlerin de bolca merak edildiği 2021 listesine reyting rekorları kıran Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam ve Yargı gibi dizilerin de girmesi dikkatleri çekti.

İŞTE TÜRKİYE'DE YILIN ARAMALARI

Türkiye’de 2021 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

EBA giriş Squid Game AÖL (Açık Öğretim Lisesi) Mesut Özil Elmalı davası MHRS randevu Okulun ilk günü Sadakatsiz Sezai Karakoç HES kodu alma

İsimler

Mesut Özil Ebrar Karakurt Mahmut Özer Burak Elmas İrfan Can Kahveci Miralem Pjanic Gedson Fernandes Nihal Yalçın Batuhan Karacakaya Zehra Güneş

Dizi/ Film

Squid Game Sadakatsiz Aşk Mantık İntikam Masumiyet Yargı Üç kuruş Masumlar Apartmanı Sen Çal Kapımı Son Yaz Maraşlı

Kaybettiklerimiz

Rasim Öztekin Doğan Cüceloğlu Sezai Karakoç Başak Cengiz Oğuz Yılmaz Hüner Coşkuner Kadir Topbaş Ferhan Şensoy Kartal Tibet Karahan Çantay

Nasıl?

HES kodu nasıl alınır Aşı randevusu nasıl alınır Aşı kartı nasıl alınır Tam kapanma nasıl olacak Su diyeti nasıl yapılır Cuma namazı nasıl kılınır Peppa pig nasıl öldü İnsülin nasıl yazılır Ritüel nasıl yapılır Türkiye gruptan nasıl çıkar

Tarifler

Güllaç tarifi Soğuk baklava tarifi Taco tarifi Tulumba tatlısı tarifi Sufle tarifi tencerede Galette tarifi Gulaş tarifi Çiğ köfte tarifi Panna cotta tarifi Cizleme tarifi

Ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak Kabine toplantısı ne zaman Yasaklar ne zaman bitiyor Tam kapanma ne zaman Kafeler ne zaman açılacak Bilim kurulu toplantısı ne zaman DGS tercihleri ne zaman YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 Okullar ne zaman kapanacak Türkiye maçı ne zaman

Kim?

Survivor kim elendi Masterchef kim kazandı Şampiyon kim Camdaki kız hayri kim Galatasaray başkanı kim oldu Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim Boji kim Andımızı kim yazdı Elektriği kim buldu Emniyet Genel Müdürü kim

Nasıl geçer?

Burun akıntısı nasıl geçer Grip nasıl geçer Öksürük nasıl geçer Arpacık nasıl geçer Pişik nasıl geçer Koltuk altı kararması nasıl geçer Sivilce lekeleri nasıl geçer Nasır nasıl geçer Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer Kulak tıkanması nasıl geçer