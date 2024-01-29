İşte Torrent & Boey gerçekleri!

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Sacha Boey'un 30+5 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olması büyük yankı getirirken rekor transfer sonrası Domenec Torrent de yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'da 2021-22 sezonunda görev yapan İspanyol çalıştırıcının ayrılmadan önce "Sacha Boey futbolcu değil" şeklinde ifadelerde bulunarak gönderilmesine ilişkin bir rapor bıraktığı iddiaları ortaya atılırken Torrent'in böyle bir raporunun bulunmadığı öğrenildi.

HERHANGİ BİR RAPOR BIRAKMADI Şu anda Malaga'da tatilde bulunan İspanyol çalıştırıcının yakınlarına ulaşan Çağatay Çelik'in haberine göre Domenec Torrent ne Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'a ne de mevcut başkan Dursun Özbek'e bir rapor bıraktı. REKLAM

Galatasaray'daki kadro yapılanmasına dair iki yönetime de yazılı ya da sözlü herhangi bir tavsiye kararında bulunmadığının altını çizen İspanyol çalıştırıcının, kulüpten ayrılık sürecinde de olduğu gibi Türkiye'de hakkında ortaya atılan iddiaları kafasına takmadığı belirtildi.

SACHA BOEY NE DEMİŞTİ? Ülkesi Fransa'da Galatasaray günlerine dair yazın bir değerlendirmede bulunan Boey, Domenec Torrent'le ilgili konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Ligi 13. bitirdik. Bu, Galatasaray için kabul edilemez bir durum. Domenec Torrent'le de işler yolunda gitmedi. Bizden Pep Guardiola'nın Manchester City'si gibi oynamamızı istiyordu ama kadro buna uygun değildi. Mahrez ya da Bernardo Silva yoktu takımda"