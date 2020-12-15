İşte TikTok'un enleri

Kısa video paylaşım temelli sosyal ağ TikTok, büyük bir kısmı karantinada ve evde geçen 2020 yılında, platformunda öne çıkanları duyurdu. İşte koronavirüs salgınına bağlı olarak evde geçirilen zamana bağlı olarak kullanıcıların daha çok ilgi gösterdiği TikTok’ta yılın en iyi içerikleri...
EN POPÜLER KAMPANYALAR
TikTok’un 2020’de gerçekleştirdiği evde yapılabilecek aktivite önerileri, kendin yap önerileri, müzik ve yemek içerikleri arasında en popüler kampanyalar şunlar oldu:
#evdeyiz, #günlergeçiyor, #sihirlikapı, #iştebenimailem, #şarkılarındiliolsa, #Ramazanmenüsü, #benimtasarımım, #ayakkabıoyunu, #benimlesöyle, #periliköşk
TİKTOK’TA EN POPÜLER ŞARKILAR
TikTok’taki kullanıcıların paylaşımlarında en çok tercih ettikleri müzikler şöyle sıralandı:
Didomido ft Eglo G- Nimet
İkiye On Kala- Kafamda Kentsel Dönüşümler
Ece Mumay- Galaksi
Oğuzhan Koç – Heyecandan
Arem Ozguc & Arman Aydin & Buray & Feride Hilal Akın & KÖK$VL – Rampapapam
Norm Ender – İhtiyacım Yok
Emir Taha – Huyu Suyu
Conkarah feat. Shaggy [DJ FLe - Minisiren Remix] – Banana
Johnny Orlando & Mackenzie Ziegler - What If (I Told You I Like You
Kreepa -Oh No
TÜRKİYE’DE EN SEVİLEN İÇERİK ÜRETİCİLERİ
2020’de TikTok’un Türkiye’de en sevilen içerik üreticileri özellikle yemek, müzik ve komedi alanında öne çıktı.
TikTok’un en sevilen içerik üreticileri arasından kendine has yemek pişirme teknikleriyle ünlü @cznburak, eğitici çizim paylaşımları yapan @nnursema, eğlenceli aile paylaşımlarıyla @korayzeynep, eğlenceli içerikleriyle @cerenyaldz_, sosyal sorumluluk paylaşımlarıyla öne çıkan @beyazgolge ilk beş ismi oluştururken onları sırasıyla @ezgizem, @cemresolmaz, @sera, @semiraminta ve @dilarakaçmazz izledi.
EN ÇOK İLGİ GÖREN ÜNLÜLER
TikTok’ta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ünlüler isimler Bilal Sonses, Feride Hilal Akin, Burcu Esmersoy, İrem Derici, Ferat Üngür, Hande Ünsal, Veysel Mutlu, Aydilge, Sura Isgenderli ve Enes Batur oldu.
YILIN SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI
TikTok’ta, Türkiye’de eğitim, sokak hayvanları, çevre, sağlık gibi konularda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Bu alanda öne çıkan kampanyalar ise şunlar oldu:
Koronavirüse karşı önlem almak için en etkili 14 yönergeyi içeren #ÖnlemAlSağlıklıKal, büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için oluşturulan #SağlıkçılaraTeşekkür, Uluslararası Köpek Günü için tüylü dostlarımızla çekilen paylaşımları içeren #EnİyiDostum, Meme Kanseri Farkındalık Ayı için yapılan #PembeKurdele, Dünya Otomobil Kent Günü kapsamında çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratan #HerŞeyDoğaİçin ve Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na destek veren #DeğişimİçinHareketeGeç kampanyaları.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!