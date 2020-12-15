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TikTok Türkiye'de 2020’nin 'En İyi'lerini açıkladı

Sosyal paylaşım ağı TikTok, 2020 yılının en popüler içeriklerini açıkladı. İşte şarkısından, kampanyasına; ünlüsünden, içerik üreticisine 2020 yılında Türkiye’de TikTok’a damga vuranlar...

15.12.2020 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
İşte TikTok'ta yılın en popüler içerikler - Haberler
İşte TikTok'un enleri
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HABERTURK.COM

Kısa video paylaşım temelli sosyal ağ TikTok, büyük bir kısmı karantinada ve evde geçen 2020 yılında, platformunda öne çıkanları duyurdu. İşte koronavirüs salgınına bağlı olarak evde geçirilen zamana bağlı olarak kullanıcıların daha çok ilgi gösterdiği TikTok’ta yılın en iyi içerikleri...

EN POPÜLER KAMPANYALAR

TikTok’un 2020’de gerçekleştirdiği evde yapılabilecek aktivite önerileri, kendin yap önerileri, müzik ve yemek içerikleri arasında en popüler kampanyalar şunlar oldu:

#evdeyiz, #günlergeçiyor, #sihirlikapı, #iştebenimailem, #şarkılarındiliolsa, #Ramazanmenüsü, #benimtasarımım, #ayakkabıoyunu, #benimlesöyle, #periliköşk

TİKTOK’TA EN POPÜLER ŞARKILAR

TikTok’taki kullanıcıların paylaşımlarında en çok tercih ettikleri müzikler şöyle sıralandı:

Didomido ft Eglo G- Nimet

İkiye On Kala- Kafamda Kentsel Dönüşümler

Ece Mumay- Galaksi

Oğuzhan Koç – Heyecandan

Arem Ozguc & Arman Aydin & Buray & Feride Hilal Akın & KÖK$VL – Rampapapam

Norm Ender – İhtiyacım Yok

Emir Taha – Huyu Suyu

Conkarah feat. Shaggy [DJ FLe - Minisiren Remix] – Banana

Johnny Orlando & Mackenzie Ziegler - What If (I Told You I Like You

Kreepa -Oh No

TÜRKİYE’DE EN SEVİLEN İÇERİK ÜRETİCİLERİ

2020’de TikTok’un Türkiye’de en sevilen içerik üreticileri özellikle yemek, müzik ve komedi alanında öne çıktı.

TikTok’un en sevilen içerik üreticileri arasından kendine has yemek pişirme teknikleriyle ünlü @cznburak, eğitici çizim paylaşımları yapan @nnursema, eğlenceli aile paylaşımlarıyla @korayzeynep, eğlenceli içerikleriyle @cerenyaldz_, sosyal sorumluluk paylaşımlarıyla öne çıkan @beyazgolge ilk beş ismi oluştururken onları sırasıyla @ezgizem, @cemresolmaz, @sera, @semiraminta ve @dilarakaçmazz izledi.

EN ÇOK İLGİ GÖREN ÜNLÜLER

TikTok’ta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ünlüler isimler Bilal Sonses, Feride Hilal Akin, Burcu Esmersoy, İrem Derici, Ferat Üngür, Hande Ünsal, Veysel Mutlu, Aydilge, Sura Isgenderli ve Enes Batur oldu.

YILIN SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI

TikTok’ta, Türkiye’de eğitim, sokak hayvanları, çevre, sağlık gibi konularda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Bu alanda öne çıkan kampanyalar ise şunlar oldu:

Koronavirüse karşı önlem almak için en etkili 14 yönergeyi içeren #ÖnlemAlSağlıklıKal, büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için oluşturulan #SağlıkçılaraTeşekkür, Uluslararası Köpek Günü için tüylü dostlarımızla çekilen paylaşımları içeren #EnİyiDostum, Meme Kanseri Farkındalık Ayı için yapılan #PembeKurdele, Dünya Otomobil Kent Günü kapsamında çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratan #HerŞeyDoğaİçin ve Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na destek veren #DeğişimİçinHareketeGeç kampanyaları.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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