Daha önceki senelerde modayı birkaç sezon önceden öngörebiliyorken bu sene böyle bir öngörü ne yazık ki olamadı. Fakat yeni normallerle birlikte moda dünyasında da birçok sürpriz var ve bu sürprizler artarak sürecek. Self moda akımı daha hızlı yayılıyor, kendi modasını oluşturan kişilerin sayısı artık oldukça fazla. Bu yüzden yeni dünya düzeninde yeni moda akımı kitleleri belirleyen değil kitlelerin belirlediği gibi olacak.