Yeni bir döneme giriyoruz, pandemi döneminin getirdikleri artık hayatımızın büyük bir parçası olmaya başladı; endişe ve kaygı döneminden kendini umut, heyecan ve hareketle beraber özel servis dönemine yavaş yavaş adım atıyoruz. Her ne kadar pandemi hepimizin planlarının altüst etse de moda dünyası da bu kabustan en çok etkilenen sektörlerin başında geldi.
Sinan Ergün, virüs salgını sonrası değişen alışkanlıklar ile birlikte 2020/2021 Sonbahar–Kış döneminde ülkemizde ve dünyada öne çıkan saç modellerini anlattı.
Daha önceki senelerde modayı birkaç sezon önceden öngörebiliyorken bu sene böyle bir öngörü ne yazık ki olamadı. Fakat yeni normallerle birlikte moda dünyasında da birçok sürpriz var ve bu sürprizler artarak sürecek. Self moda akımı daha hızlı yayılıyor, kendi modasını oluşturan kişilerin sayısı artık oldukça fazla. Bu yüzden yeni dünya düzeninde yeni moda akımı kitleleri belirleyen değil kitlelerin belirlediği gibi olacak.
Yumuşak katlı, orta boy uzunluktaki saç modelleri hayatımızdaki yerini sağlamlaştırıyor. Farklı kullanım tarzlarıyla kitlelere ilham olacak düzeye geldi. Zamanında ikon haline gelen Victoria Beckham saçı gibi Taylor Swift’in MTV video müzik ödüllerindeki yumuşak katlı kâhküllü modelini yeni ikon modeli olarak görmemiz oldukça mümkün.
Saç modası hayatımızın değişmeyen modeli Bob yine sokaklarda yerini alıyor ama nasıl? Sert ve keskin hatlardan uzak, tamamen yumuşak dokular kullanılarak tercih edilecek Bob modelleri daha fazla göreceğiz.
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