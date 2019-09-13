13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Seren Serengil'in roman gibi hayatı var gerçekten. Usta oyuncu Öztürk Serengil ile Nevin Teoman'ın kızı olarak dünyaya gelen Serengil'in hayatı iniş ve çıkışlarla dolu...
Doğduğu günden itibaren magazin basınında yer aldı Seren Serengil. Nevin Teoman, "El bebek gül bebek büyüdü. Öztürk'ün ilk çocuğuydu. 40 yaşına kadar baba olamamıştı. Bir saat altı ıslak kaldı diye üç dadıyı kovdu. Seren'in bir dediği iki olmadı. Çikolatası bile özel olarak İsviçre'den getirtildi" sözleriyle anlatıyor kızının nasıl şanslı ve güzel bir çocukluk geçirdiğini.
Habertürk'ten Nevra Limboz'un haberine göre; Seren Serengil o dönem alkol ve kumar sorunu olan babası Öztürk Serengil'e çok bağlıydı. Anne ve babasının henüz Seren 4 yaşındayken sonlanan sorunlu evliliği de Seren Serengil'in hayatını etkileyen başlıca faktörler arasında.
Seren Serengil'in annesi, babası Öztürk Serengil'den kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrılıyor. Ve bu olay sonrası Seren hep annesine kızıyor. "Beni babamdan ayırdı" sözleriyle annesini nasıl suçladığını ifade ediyor.
Annesiyle işte tam bu yıllarda iyice şiddetlenen çatışmalarını, 2007'de yazdığı "Nefret" adlı kitapta anlattı Seren Serengil.
Serengil o kadar imkanın ve paranın içerisinde nasıl yalnız bir çocukluk geçirdiğini, annesinin babasını yok yere boşadığını; o kadar yalnız kaldığını ki ev çalışanlarına bile aşırı bağlanıp, onlar işten çıktığında hıçkıra hıçkıra ağladığını anlattı bu kitapta. Annesini suçluyor gibi görünse de, annesi bu kitabı yazdıktan sonra dahi her daim Seren'in yanında oldu.
Serengil de annesine ne kadar kızarsa kızsın her defasında başına gelen kötü şeylerden sonra kendisini annesinin yanında buldu.
Annesi Seren'in aslında bu cemiyete girmesini hiç istemedi. İsviçre'de bir okula yazdırdı Serengil'i ama Seren 15 yaşında assolistlik yapmayı tercih etti. Seren Serengil okula dönmemesini annesiyle birlikte isimlerinin karıştığı bir narkotik olayına bağlıyor.
Seren Serengil, hayatının dönüm noktasını oluşturan İspanya'da tutuklanışını şu sözlerle dile getirdi: Annemin evleneceği adamla İspanya'da tatile gitmiştik tatilden sonra beni İsviçre'deki okuluma bırakacaklardı. Annemin evleneceği kişinin iş yaptığı adamlar gözaltına alınmış. Bizim odamızı da aradılar. Bizi ifade vermeye götürdüler. Annem de ben de şok olmuştuk. 11 gün boyunca nezarette kaldım.
9. gün annem kapımın önünden geçti. Hep kuvvetli görmeye alıştığım annemi o halde görünce dayanamadım. Ömür boyu oradan çıkamayacağımı düşündüm?Ben çıktıktan sonra otele yerleştim. Annem çıkıncaya kadar 1 ay boyunca orada kaldım.
Hiçbir ilgimiz olmadığı halde uyuşturucu operasyonuyla birlikte anıldığımız için alnımıza kara leke sürülmüştü. "Ben okula gitmiyorum bu olayı kapatmak zorundayım" dedim. Bu yüzden assolist olarak sahneye çıktım. Kişiliğime, kültürüme uymayan, ait olmadığım bir dünyanın içine girdim. Bu olay olmasaydı İsviçre'deki okuldan mezun olacaktım''dedi.
EMRAH'LA OLAN İLİŞKİSİ ÇOK KONUŞULDU
Seren Serengil'in birlikte Belalım Benim dizisinde rol aldığı Emrah'la duygusal ilişki yaşadığı iddia ediliyordu. Serengil, Emrah için katıldığı bir programda 'Emrah'a çocukken ilgim vardı' demişti.
OZAN KAÇMAZ'LA OLAN EVLİLİĞİ SKANDALA DÖNÜŞTÜ
Seren Serengil 2000 yılında evlendiği Ozan Kaçmaz'dan 2002 yılında boşandı. Annesine göre, bu evlilikte Seren Serengil'in cebinden en az 150 bin dolar para gitmişti. Nevin Teoman kızının Ozan Kaçmaz'la olan evliliği için, "Ozan bir iş yapmıyordu. Amerika'da üniversite bitirmiş, babasının yanında çalışan bir çocuk. Evlendikten sonra da çalışmadı. Seren ne Ozan'dan ne ailesinden bir mendil, papuç dahi almadı.
Bunlardan çok sonra haberim oldu. Seren bunu da benden sakladı. Öğreniyorum ki cebine para koymak Ozan'ın ağırına gider diye ortak hesap açtırmış. Bir erkek evlat bu kadar haysiyetsiz yetiştirilebilir mi? Yazık, o çocuğun hayatı kaydı" ifadelerini kullandı.
Düğün Serengil'in evinde gerçekleşmiş, gelinliğini dahi Serengil kendisine almış ve yine kendi başına aldığı takılar için "kayınvalidem aldı" yalanını söylemişti. Çünkü kendi annesi bu evliliğe karşıydı ve Seren, eşinin ezik görünmesini istemiyordu.
CENGİZ İMREN'LE OLAN EVLİLİĞİ
Seren Serengil'in bir an önce aile kurma telaşı vardı başına da ne geldiyse bundan geldi. Serengil, annesinin karşı çıktığı Cengiz İmren'le cezaevinde evlenmesinin ardında yatan gerçekleri de, ''Cezaevine girdiğinde ben ayrıydım. Annemle birlikte yaşıyordum. Zamanında sevdiğim insanın başına bir şey gelmiş. Böyle bir şey yapmadığını da bildiğim için yanında olmak istedim. Önce avukatımı gönderdim, sonra da görmek istedim.
Evli olmayınca görüşülemiyormuş. Ben 11 ay boyunca onu görebilmek için onunla evlendim. Ona mektupta 'Bu kötü günler bitene kadar yanındayım kızgınlıklarımı kırgınlıklarımı erteliyorum' dedim. Evlenirken konuşmuyorduk. Hapishaneden çıktığı zaman da anlaşamayacağımız için ayrıldık'' sözleriyle açıklamıştı.
MUSA AYTUN'LA OLAN EVLİLİĞİ: 2006 - 2010
Serengil'in bir diğer olaylı evliliği de İmren'den boşandıktan 1 yıl sonra evlendiği Musa Aytun'la oldu. Serengil yine aile kurma isteğinin kurbanı oldu.
Seren Serengil ve Musa Melih Aytun 5 Nisan 2006’da evlendi. Çiftin 3 Nisan 2009’da bir kız çocukları oldu. 23 haftalık doğan Stephanie dört gün kuvezde yaşatıldıktan sonra hayatını kaybetti. Boşanmanın ardından Serengil, Aytun'un beş parasız olduğunu evlilikleri süresince onlara annesinin baktığını öne sürdü.
"BEBEĞİM BANA SORULMADAN MUSEVİ MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜ"
Serengil, Musa Aytun'dan olan bebeği vefat edince babası Öztürk Serengil’in yanına gömmek istedi. Fakat kayınpederi Rahmi Aytun Musevi Mezarlığı’na defnedilmesi konusunda ısrar etti.
Serengil, "O an için hiçbir şeyle uğraşacak halde değildim. Bana sorulmadan çocuk Musevi mezarlığına gömülmüş. O da kesin değil" iddiasında bulunmuştu.
O dönem eşi olan Musa Aytun ise iddialara,“Seren, bebeğin Musevi Mezarlığı’na gömüleceğini biliyordu” sözleriyle yanıt vermişti.
Kısacası Seren Serengil'in geçirdiği her evlilikten sonra mutlaka bir "sınıf" ve "para" muhabbeti yapıldı maalesef. Serengil annesine ne kadar kızsa da, her seferinde annesi Nevin Teoman yanında oldu ve onu toparladı.
SEREN SERENGİL: O ADAM ÖZAY'A 'AŞKIM' DİYORDU
Seren Serengil'in evlilik yolundayken ayrıldığı bir diğer çok konuşulan ilişkisi ise Özay Bakır oldu. Serengil ile Bakır ayrılık sonrası arka arkaya açıklamalarda bulundular.
Aslında Seren Serengil beraberlikleri boyunca Özay Bakır ile yine her zaman olduğu gibi çok mutlu bir beraberlik tablosu çiziyordu. Bakır'ın ailesiyle tanışmış annesiyle çok iyi anlaşmıştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunuyordu. Tam herkes evlenmelerini beklerken ikili ani bir kararla ayrılmaya karar verdi. Ayrılık sonrası Serengil, Onun bir ailesi var onları zor durumda bırakmak istemem. Özay’ın annesinin gözünden akacak bir damla gözyaşı için canımı veririm. Takipçilerimin yazdıkları her şeyi okuyorum, insan bazen sarıl sarmalanmak istiyor bunu uzun zamandır yaşamıyordum.
Konuştukça üzülüyorum, konuşmayınca aklıma gelmiyor ama konuşmak zorundayım çünkü Özay hakkında çok çirkin şeyler yazılıyor. Bunun sebebi de aynı mekanda çalıştığı başka bir adamdır. Özay sahneye çıktığında o adam Özay’a çok yakın davranıyordu. Sarılıp 'aşkım' diyordu. Ben Özay’ı uyardım. Çok rahatsız oluyordum. 'Mekandan ayrıl bu kötü bir izlenim, saçma sapan haberler çıkar' dedim. 'Ya sen ayrıl ya da, o ayrılsın' dedim ama olmadı.
Bu yazılıp çizilenler iftira. Özay benim erkek arkadaşımdı. Böyle bir şey olsa ilk ben bilirdim. Ayrılık sebebimiz yine o çalıştığı mekanla ilgili ama bu değil. İkimizin arasında ve öyle kalacak. Özay çok iyi çok temiz bir çocuk. Bizde çok güzel bir aşk yaşadık. Ona haksızlık yapılmasın." açıklamasında bulundu.
Böylece Seren Serengil, Mart 2017’de flört etmeye başladığı Özay Bakır’dan Aralık’ta ayrıldı. Bundan 1 ay sonra da şarkıcı Yaşar İpek'le yeni bir maceraya atıldı.
VE SON GÜNLERİN EN ÇOK KONUŞULAN OLAYI: SEREN SERENGİL - YAŞAR İPEK
Seren Serengil ile Yaşar İpek ilişkilerindeki ilk sınavı 2. aylarında verdi. Seren Serengil, "Bana kadınlığımı hatırlattı." dediği sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek'le geçirdikleri kısa ayrılık sürecinde, "Yaşar eski sevgililerim ve aileleriyle görüşmemi kaldıramadı. O yüzden ayrıldık." demişti. İkili yaşanan bu kısa ayrılık sonrası bir ilişki sözleşmesi imzalayarak barışmıştı.
Serengil ile İpek barıştıktan kısa bir süre sonra 100 bin TL harcanan dillere destan bir törenle nişanlandı. Nişan törenine Seren'in annesi ve çok sayıda ünlü isim katılırken İpek'in anne ve kız kardeşinin katılmaması dikkat çekmişti.
Seren Serengil konuyla ilgili, "Ben öyle uygun gördüm" açıklamasını yapmıştı. Çift nişanlandıktan kısa bir süre sonra da Yaşar İpek ile Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır arasında yaşanan gerginlik konuşulmaya başladı.
YAŞAR İPEK İLE ÖZAY BAKIR MAHKEMELİK OLMUŞTU
Seren Serengil’in eski sevgilisi Özay Bakır ile nişanlısı Yaşar İpek mahkemelik olmuştu. Bakır, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Serengil’in görünmesi nedeniyle İpek’in kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Seren Serengil o dönem evlilik arefesinde olduğu nişanlısı Yaşar İpek'le eski sevgilisi Özay Bakır arasında yaşanan gerginliği, "Özay ile biz 7 ay önce ayrıldık. Özay'ın sayfasında benim videolarım vardı, kaldırması için ricada bulundum. Kendisi videoları kaldırmadı. Ayrıldığımız için 'o videoların durmasına da gerek yok' dedim.
Ben Yaşar ile görüşmeden önce böyle bir talepte bulunmuştum, avukatım aracılığıyla da kaldırmasını rica ettik ama inatla silmedi o videoları.
Sonra Yaşar'ın takipçileri Yaşar'ı uyarmış bu konuda... 'Senin evleneceğin kadının, nişanlının videosu duruyor, sen nasıl böyle bir şeyi hazmediyorsun' diye Yaşar da birilerini arayıp video kaldırmasını rica etti.
Özay, videoları silmeme konusunda inat edince Yaşar bu kez Özay'ı aradı. 'Ben bu kadınla evleniyorum, sen hala bu insanın videosunu tutuyorsun' deyip tartıştılar. Olay bundan ibaret." sözleriyle anlatmıştı.
SÜRPRİZ BİR KARARLA FRANSA'DA EVLENDİLER
Seren Serengil her fırsatta takipçilerine 8 Haziran'da evleneceğini açıklarken yine bir sürpriz yapıp 27 Mart 2018'de İpek'le çıktıkları Fransa tatilinde evlendi.
Serengil ani kıyılan nikahıyla ilgili, "Aslında iki hafta sonra yine burada evlecektik. Her şeyimiz hazırdı. Yanımızda ne gelinliğim ne de Yaşar'ın smokini vardı. Ne de davetli listemizdekiler... En önemlisi annem bile yoktu. "Kırıldım" mesajı atan tüm arkadaşlarımız için bu ani durumdan dolayı özür dileriz ama çok romantik bir anda böyle bir karar alıverdik tamamen spontone... Bizim kalpler biraz heyecanlı, durduramadık kusura bakmayın." açıklamasını yapmıştı.
BODRUM'DA DÜĞÜN YAPTILAR
Seren Serengil - Yaşar İpek çifti nikah törenlerinden sonra 12 Ağustos 2018 'de Bodrum'da düğün yaptı.
Seren Serengil iki parçadan oluşan iddialı bir gelinlik giydi. Yaşar İpek de tamamı beyaz renkten oluşan bir damatlık giydi.
MALDİVLER'DE NİKAH TAZELEDİLER
İlişkilerini gözler önünde yaşayan ve sık sık sosyal medya hesaplarından da beraber fotoğraflarını yayınlayan çift kutlamalara da doyamıyordu.
Evlendikten bir yıl sonra 5 Mayıs 2019 tarihinde Serengil ile İpek klip çekimi için gittikleri Maldivler'de nikah tazeledi. Yaşar İpek eşiyle fotoğrafını, "Nikah tazeledik... Bütün ada bizleydi teşekkürler!'' notuyla sevenleriyle paylaştı.
VE GELELİM BUGÜNE: ŞİDDET İDDİASI
Bu yıl ağustos ayında tüp bebek tedavisi gören Seren Serengil bebek beklediği haberini sevenleriyle paylaşmıştı. Fakat bu güzel haberden kısa süre sonra çiftin evliliklerinin çatırdamaya başladığı konuşulmaya başlandı.
Akabinde Serengil'den Asayiş Şube Müdürlüğü önünde, "Yolun sonu" notuyla bir paylaşım geldi. İpek ise bu paylaşıma yanıt olarak "Yav he he" cevabını vermişti.
Ayrılık söylentilerinin üzerine bir de Seren Serengil'in Yaşar İpek'ten şiddet gördüğü iddiaları ortaya çıkmıştı. Daha sonra herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken Seren Serengil SHOW TV ekranlarının sevilen programı 'Hey Canlı'ya şu açıklamaları yapmıştı:
Gülben Ergen bizi bitirdi.Yaşar İpek'in kardeşi, Gülben’in eski çalışanı. Onu üstümüze sürdü, hep bizi mahvetti. Yaşar’ın babası belli değil. Yaşar'ın annesi iki erkek kardeş ile evlenmiş.
2 sene boyunca beni hep dövdü ama seviyorum diye sabrettim. Keşke en başta yapsaydım bunu.Para için madde işine girdi. Yaşar madde bağımlısı. Parası yok diye bu işi yaptı. O parasız diye evimde besledim, onu gezdirdim. Tedavi görüp arınsın istedim.Anlatamadığım çok şey var ama Yaşar yaptıkları için cezaevine girecek. Eski sevgilim Özay da bunlardan çok çekti.
Tam herkes bu ani alınan boşanma kararı ve Seren Serengil'in açıklamalarının şokunu üzerinden atmaya çalışırken sosyal medyada Seren Serengil ile eşi Yaşar İpek'in kavga ettiği bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta İpek'in Serengil'e hakaret ettiği duyuluyordu.
Bu ses kaydının ortaya çıkmasından ve Serengil'in açıklamalarından sonra Yaşar İpek de Ali Çınar'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sessizliğini bozan İpek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Benim Seren'e bu zamana kadar asla fiziki bir temasım olmadı. Ben 'Başkasından alınan mitokondri ile hamile kalınmasını istemiyorum' dedim. 'Tamam, çocuk yapmıyoruz, boşanalım' dedi. 'Tamam' dedim, 'Boşanalım'. Madem sen benimle çocuk yapmak istiyorsun. Ben kobay mıyım?
Seren 1 ay sonra 'Kendi yumurtalarımla yapacağım' dedi. Kabul ettim, ona iğneleri her gün ben yaptım. Ben çocuğumun olmasını istemesem o iğneleri 1 ay boyunca kendim yapar mıyım? Benim çocuğum olmasından çok Seren'in çocuğunun olmasını istiyorum. Çünkü bu agresifliği, insanlara küslüğü, kızgınlığı hepsi geçecek. O duyguyu, o sevgiyi aldığında anlayacak.
Bu ses kaydı var ya, eve gittiğim... O gün hastaneden başka biri aradı. Kız, 'Yaşar biz çok üzülüyoruz. Bu mitokondri vardı ya, başkasının sıvısı...' dedi. O an buz kesildim o lafı duyunca. 'Biz o sıvıyı Seren'e uyguladık' dedi. İkimizin DNA'sına o kabul etmediğim şeyi koymuş. Çılgına döndüm. Ben böyle bir şey kabul etmediğimi söylemiştim. Ben karıma güvendim, hastaneye güvendim... 'Sizi mahkemeye veriyoruz' dediler, o sinirle eve gittim. 'Sperm senin spermin. Yüzde 90 senin. Diğeri seni ne ilgilendirir?' deyince ana avrat sövmüşüm.
Ben çocuğuma herkesten daha iyi baba olurum. O babalıksa bana yakışır. O da inşallah anneliğini doğru dürüst yapar. Ben babalık görevlerimi sonuna kadar yerine getiririm. Ben çocuktan vazgeçecekmişim... Bunlara sadece güldüm."
Tüm bu olaylar iyice çığrından çıkmışken eşi Yaşar İpek'le yaşadığı tartışmalar sonrası hastaneye kaldırılan Seren Serengil bebeğini kaybetti. Yaşadığı acı olayın artından açıklama yapan Serengil, "Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya... Minicik kalbin dayanamadı" diye konuştu.
"ANNEMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Serengil ayrıca annesi Nevin Teoman'a seslenerek, "Ben yeni ve tertemiz bir sayfa açıyorum. Annemden, kendisini bu insanlara muhattap ettiğim için özür diliyorum. Gösterdiği sabır için teşekkür ediyorum... Kadına şiddetin en ağırını yaşadım çocuğumu kaybettim. Hayattan derslerimi aldım gidiyorum. Bundan sonrası avukatım ve yüce yargıda..." ifadelerini kullandı.
Yaşar İpek de yaptığı açıklamada, "Allah yukarıda her şeyi görüyor, seni bana oynadığın bu oyunla beraber Allah'a havale ediyorum Seren..." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Serengil katıldığı bir televizyon programında eşi Yaşar İpek'in kendisinden önce de bir evlilik gerçekleştirdiğini öğrendi.
"ALLAH BENİ KAHRETSİN, BU KADAR YALANIN İÇERİSİNE DÜŞTÜĞÜM İÇİN"
Program sunucusu Seyhan Soylu'nun iddiasına göre; Yaşar İpek 2001 yılında bir evlilik gerçekleştirmiş 2003 yılında da boşanmış. Yaşar İpek'in ilk evliliğini de sorunlu bitirdiği eşine evlerini, arabalarını sattırması ve annesiyle kendisine darp uygulaması sonucu ilk evliliğinin sona erdiği açıklandı.
"BANA İLK EVLİLİĞİM DEMİŞTİ"
Serengil bu iddia karşısında şok oldu. Seren Serengil, "Yaşar İpek'in ben ilk eşiyim sanıyordum. Bana ilk evliliğim demişti. Allah beni kahretsin bu kadar yalanın içerisine düştüğüm için" dedi.
YAŞAR İPEK'E ZORLAMA HAPSİ
Ve Seren Serengil geçtiğimiz günlerde avukatı Esennur Ezgi ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma sürecinde kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, bebeğini kaybetmesini sağladığını öne sürdüğü eşi Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulundu ve tedbir kararı aldırdı.
Seren Serengil'in aldırdığı tedbir kararına uymayan Yaşar İpek'in 3 gün zorlama hapsi aldığı Serengil'in avukatı tarafından bugün duyuruldu. Kısaca olaylar iyice karışık bir hal aldı.
Serengil ile İpek arasında ilerleyen günlerde neler olacak bekleyip göreceğiz.
ÜNLÜLERLE YAŞADIĞI POLEMİKLERDE OLAY OLDU
HANDE YENER - SEREN SERENGİL
Seren Serengil zaman zaman magazin gündemine ünlü isimlerle yaşadığı tartışma ve polemiklerle de damga vurdu. 2017 yılında Serengil sunuculuk yaptığı magazin programında Telifmetre araştırmasında Hande Yener'in ilk sırada çıkmasına inanmaması ve "bunu araştıracağım" demesiyle başlamıştı.
Hakkında yapılan bu yoruma bir hayli sinirlendiği belli olan şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından Seren Serengil’in üstsüz bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine de “Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor” notunu ekledi.
Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Yener bu kez şu notu paylaştı: Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş… Hande Yener’in üstsüz fotoğraf paylaşımı sonrasında Seren Serengil, Yener'in altı gözüken mini etekli bir sahne fotoğrafını paylaşarak, “30 yaşında oğlu olan Hande Yener” mesajını ekledi.
Hande Yener de daha sonra Serengil'in mini etekle poz verdiği ve altının gözüktüğü bir fotoğrafı koydu. Bunun ardından Serengil de bir video paylaşarak üstsüz fotoğrafını paylaşan Hande Yener'i avukatına verdiğini belirtmişti.
Bu kavganın sonunda ikilinin arasındaki buzları ise Seda Sayan eritmişti. Seren Serengil sosyal medya hesabından Seda Sayan ve Hande Yener'le paylaştığı fotoğrafına şu notu düşmüştü:
"Bir tesadüf barışı getirdi. Bugün kız kıza, başbaşa bir yemek yiyelim dedik. Bir masada Hande, bir masada Seda abla ile rastlaşınca Seda abla ve Örfi bey, 'Siz artık barışın' dediler, biz de barıştık. Darısı kalan küslerin başına"
BİTMEYEN KAVGA: SEREN SERENGİL - GÜLBEN ERGEN
Her şey bir magazin programında gülben Ergen'in evli işadamı Tolga Duğles ile aşk yaşadığı haberleri sonrası başladı. Önce Seren Serengil, Gülben Ergen için sosyal medya hesabından “Evli erkekleri yoldan çıkarma” alışkanlığı olduğuna dair bir mesaj yazdı ve sildi.
Sonrasında ise Gülben Ergen'in ezeli düşmanlarından Yeşim Salkım konuya dahil oldu ve Gülben Ergen’e ilişkin çok ağır iddialarda bulundu.
Ergen'in eski kocası Hakan Uzan'la birlikte olduğunu söyleyen Yeşim Salkım, “Gülben yüzünden bu ülkeden gitmek zorunda kaldım. Zamanında onun yüzünden çok veto yedim. O zaman ki eşimle Gülben'in ilişkisi için dedektif tuttum. Bunlar yüzünden kanserin eşiğinden döndüm. Maddi-manevi büyük zarara uğradım. Gülben, Seren Serengil'in evlenmek üzere olduğu kişiyle beraber oldu. Ama artık onun başka bir yuva yıkmasına izin vermeyeceğim.” ifadelerini kullanmıştı.
Seren Serengil de sosyal medya hesabından Ergen'i hedef alan sert bir açıklama yaparak, yazının sonuna “#kocamadokunma” başlıklı bir etiket yazdı. Bu etikette sosyal medyada çokça tartışıldı.
SEREN SERENGİL'İN GÜLBEN ERGEN YÜZÜNDEN CEZAEVİNE GİRMESİ
Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle cezaevine girdi. Serengil 3 gün cezaevinde kaldı.
Gülben Ergen'in şikayeti üzerine, hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, adliyeye gelerek teslim oldu. Serengil'in Ergen'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil'in şikayeti hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması ve hakaret etmesi tedbiren yasaklanmıştı.
Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü.
Ergen'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.
Serengil'in mahkemeye teslim olurken yanında olan Yaşar İpek konuyla ilgili, "Seren çok yanlış yönlendirildi. Gayet morali yerinde. Allah yardımcısı oldu. Çok sevdiğim biri Seren. " demişti. İpek o tarihlerde Serengil'le aralarında çıkan aşk dedikoduları için de, "Şuradan bir çıksın sonra ne olacağı belli olur" diyerek yeşil ışık yakmıştı.
BONUS: YAŞAR İPEK'TEN GÜLBEN ERGEN'E BEĞENİ
Seren Serengil'in son zamanlarda olaylı boşanma sürecinde olduğu eşi Yaşar İpek, sosyal medya hesabından Gülben Ergen’i beğenmişti. Serengil’in fanları bu duruma bir hayli bozulurken ünlü ismin hesabına tepki mesajları yağdırmıştı.
YAŞAR İPEK’TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Seren Serengil’in eşi Yaşar İpek, sosyal medyaya yansıyan beğeni haberi sonrasında bir açıklama yapma gereği hissetti ve sosyal medya hesabından şu satırları yazdı:
"Sevgili Bilal Özcan'ı takip ettiğimden dolayı Instagram akışında sayfaları kaydırıp hızlı beğeni yaptığımdan ötürü elimin o paylaşıma dokunmuş olma ihtimalinin dışında başka birşey olma ihtimalinin düşünülmesi komik olur... İyi akşamlar"
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