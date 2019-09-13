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İşte son zamanların çok konuşulan ismi Seren Serengil'le ilgili tüm merak edilenler - Magazin haberleri 2019

İşte son zamanların çok konuşulan ismi Seren Serengil'le ilgili tüm merak edilenler

Çocuğu neden Musevi Mezarlığı'na gömüldü?, Kimlerle aşk yaşadı, kaç kez evlendi? Evlilikleri neden bitti?, Hangi meslektaşlarıyla kavga etti? Habertürk'ten Nevra Limboz, son zamanların çok konuşulan ismi Seren Serengil'le ilgili tüm merak edilenleri derledi

13.09.2019 - 07:19 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Seren Serengil'in roman gibi hayatı var gerçekten. Usta oyuncu Öztürk Serengil ile Nevin Teoman'ın kızı olarak dünyaya gelen Serengil'in hayatı iniş ve çıkışlarla dolu... 

  • Doğduğu günden itibaren magazin basınında yer aldı Seren Serengil. Nevin Teoman, "El bebek gül bebek büyüdü. Öztürk'ün ilk çocuğuydu. 40 yaşına kadar baba olamamıştı. Bir saat altı ıslak kaldı diye üç dadıyı kovdu. Seren'in bir dediği iki olmadı. Çikolatası bile özel olarak İsviçre'den getirtildi" sözleriyle anlatıyor kızının nasıl şanslı ve güzel bir çocukluk geçirdiğini. 

  • Habertürk'ten Nevra Limboz'un haberine göre; Seren Serengil o dönem alkol ve kumar sorunu olan babası Öztürk Serengil'e çok bağlıydı. Anne ve babasının henüz Seren 4 yaşındayken sonlanan sorunlu evliliği de Seren Serengil'in hayatını etkileyen başlıca faktörler arasında. 

  • Seren Serengil'in annesi, babası Öztürk Serengil'den kendisini aldattığı gerekçesiyle ayrılıyor. Ve bu olay sonrası Seren hep annesine kızıyor. "Beni babamdan ayırdı" sözleriyle annesini nasıl suçladığını ifade ediyor.  

  • Annesiyle işte tam bu yıllarda iyice şiddetlenen çatışmalarını, 2007'de yazdığı "Nefret" adlı kitapta anlattı Seren Serengil. 

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