Bunlardan çok sonra haberim oldu. Seren bunu da benden sakladı. Öğreniyorum ki cebine para koymak Ozan'ın ağırına gider diye ortak hesap açtırmış. Bir erkek evlat bu kadar haysiyetsiz yetiştirilebilir mi? Yazık, o çocuğun hayatı kaydı" ifadelerini kullandı.

Düğün Serengil'in evinde gerçekleşmiş, gelinliğini dahi Serengil kendisine almış ve yine kendi başına aldığı takılar için "kayınvalidem aldı" yalanını söylemişti. Çünkü kendi annesi bu evliliğe karşıydı ve Seren, eşinin ezik görünmesini istemiyordu.