09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Günümüzde birçok kişinin yanından ayırmadığı telefonların en azılı düşmanı su olarak görünüyor. Telefonun sıvıyla temas etmesi durumunda ise kullanıcıların paniğe kapılması ile birlikte hatalar zinciri oluşuyor.
Kullanıcıların böyle bir durumda cihazlarını saç kurutma makinesi ile hızlıca kurutmaya çalışmasının en yaygın hata olduğunu aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal’a göre, sıvıyla temas eden telefonların kurtarılması için yapılması ve yapılmaması gerekenlere kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor.
TELEFONUNUZ SIVIYLA TEMAS ETTİĞİNDE YAPMANIZ GEREKENLER
1- Telefonunuzu sudan hemen çıkarın
Telefonunuz suyla temas ettiğinde yapılacak ilk şey, hemen sudan çıkarmaktır. Su altında ne kadar az zaman harcanırsa, genel olarak o kadar az hasar görüyor.
2- Telefonunuzu hemen kapatın ve açmayın
Telefonunuz ıslandıktan sonra yapılacak en önemli işlemlerden biri, telefonu kapatmak ve tekrar açmaya çalışmamaktır. Çünkü telefonunuz çalışıyor gibi görünüyor olsa da bunun yanlış bir güvenlik durumu olduğunu düşünmeniz gerekiyor.
3- Bataryayı, SD kartı ve SIM kartını çıkarın
Bir sonraki adım, elektriksel hasar olasılığını ortadan kaldırmak için telefondan batarya, SD Kart ve sim kartı gibi diğer parçaları çıkarmak olmalıdır. Bu sadece telefonunuza içerideki parçalar olmadan kuruma şansı vermekle kalmaz, aynı zamanda verilerinizin kaybolmasını önlemek için size daha iyi bir şans verir. Ancak günümüzde çoğu akıllı telefon modelinde bataryanın çıkarılması uzman bir el değmeden pek de mümkün değil…
4- Telefonunuzu havlu ile kurutun
Son olarak, telefonunuzu bir havlu veya yumuşak bir bezle hafifçe kurutmaya çalışın. Daha fazla nem emebilirseniz, telefonun kuruma şansı artırırsınız.
EN SIK YAPILAN 4 HATA
1- Telefonunuzu açmaya çalışmayın
Su ile temas ettikten sonra cihazı açmaya çalışmayın. Su hasarının devam etmesinden sonra telefonunuzu açmak, kısa devreye neden olur ve dahili parçaların korozyonu hızlanır.
2- Telefonunuzu pirinç dolu kaseye koymayın
Çoğu kullanıcı için iyi bilinen bir taktik, telefonun nemini emmek için bir pirinç kasesine konulduğu “pirinç hilesini” denemektir. Bu teori ile ilgili birkaç problem var. Pirinç bir miktar nemi emebilir, ancak telefondaki her alana, özellikle daha küçük noktalara ulaşamayacaktır. Suyun çoğunluğu gitmiş olsa da, telefonunuzda ulaşılamadığı için kalan su damlaları konusunda başarısız olma ihtimali var. Ek olarak, telefona nişasta ve toz ekleyebilir, bu da daha fazla hasar verir.
3- Telefonunuzu kedi kumu içine ya da silika jel içine koymayın
Cihazınızı kedi kumu veya silika jel içine koymayı denemeyin. Bu çözümler sadece geçicidir ve telefonunuzu nihai arızalardan kurtarmaz. Çalışmalar, telefonunuzu sadece hava ile kendi kendine kurumaya ayarlamanın daha fazla su çıkardığını gösteriyor.
4- Kurutma makinesini kullanmayın
Cihazı kuruturken saç kurutma makinesi gibi herhangi bir ısı kaynağı kullanmaktan da kaçının. Bunlar yalnızca telefonunuzu aşırı ısıtırken, suya ve elektrik sorununa ısıyı da ekleyerek bileşenlere zarar verir.
EĞER KURUTAMAZSANIZ...
Telefonunu hiçbir şekilde kurtaramayan ve içerisindeki verilere ulaşmak isteyen kullanıcıların telefonlarındaki sorunun tespit edilip çözülmesi için profesyonel destek alması gerekiyor.
Bunun için de söz konusu telefonların bir kağıt havluya sarılı bir şekilde, kapalı ve telefonun hareket etmesini önleyecek darlıkta bir paket içerisinde ve veri kurtarma sürecindeki adımların belirlenmesine yardımcı olması için cihaza temas eden sıvı örneği ile birlikte en kısa sürede uzmanlara teslim edilmesi gerekiyor.
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