İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundaki grup karşılaşmaları tamamlandı. Toplamda 32 takımın yer aldığı dev organizasyonda 16 ekip adını son 16 turuna yazdırdı. Kopenhag ve Real Sociedad turnuvanın sürpriz takımları olarak dikkat çekti.
Giriş: 14.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:48
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundaki grup karşılaşmaları tamamlandı.
İşte son 16 turuna kalan takımlar:
- 2
Atletico Madrid
- 3
Bayern Münih
-
- 4
Psv
- 5
Real Sociedad
- 6
Leipzig
-
- 7
Inter
- 8
Napoli
- 9
Porto
-
- 10
Arsenal
- 11
Manchester City
- 12
Lazio
-
- 13
Paris Saint-Germain
- 14
Real Madrid
- 15
Borussia Dortmund
-
- 16
Kopenhag
- 17
Barcelona