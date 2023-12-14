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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar - Futbol Haberleri

        İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundaki grup karşılaşmaları tamamlandı. Toplamda 32 takımın yer aldığı dev organizasyonda 16 ekip adını son 16 turuna yazdırdı. Kopenhag ve Real Sociedad turnuvanın sürpriz takımları olarak dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:48
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonundaki grup karşılaşmaları tamamlandı.

          İşte son 16 turuna kalan takımlar:

        • 2

          Atletico Madrid

        • 3

          Bayern Münih

        • 4

          Psv

        • 5

          Real Sociedad

        • 6

          Leipzig

        • 7

          Inter

        • 8

          Napoli

        • 9

          Porto

        • 10

          Arsenal

        • 11

          Manchester City

        • 12

          Lazio

        • 13

          Paris Saint-Germain

        • 14

          Real Madrid

        • 15

          Borussia Dortmund

        • 16

          Kopenhag

        • 17

          Barcelona

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