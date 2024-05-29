Dünyada her yıl 290 bin, Türkiye'de de yaklaşık 7 bin kadına rahim kanseri tanısı konuyor. Ülkemizde özellikle obezitenin yaygınlaşmasıyla birlikte rahim kanserinin görülme sıklığı artıyor. Obezite rahim kanseri riskini 3 kat yükseltiyor. Bunun nedeni ise obezitede artan yağ dokusunun rahim kanseri için risk oluşturan kandaki östrojen seviyesini arttırması. Ayrıca ömrün uzaması ve çocuk doğurma oranlarının düşmesi de rahim kanserinin sıklığını artıran diğer önemli etkenleri oluşturuyor.