İşte öldüren yumruğun raporu!
Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'da çiçekçinin karıştığı fotoğraf kavgası korkunç vahşetle sonlanmış, spor hocası tek yumrukla bayılttığı adamı hayattan koparmıştı. Esnafın ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıktı.
Giriş: 25.12.2024 - 20:36 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:36
Olay, Antalya'da meydana geldi.
Antalya'da çiçekçinin karıştığı fotoğraf kavgası korkunç vahşetle sonlanmış, spor hocası tek yumrukla bayılttığı adamı hayattan koparmıştı.
Esnafın ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıktı.
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