İşte o 10 oyuncu

FREDIC MARCH

1897 doğumlu Fredrich March, 1930’lu ve 40’lı yılların önde gelen oyuncularından biriydi. Sinemaya 1920 yılında New York’ta çekilen filmlerde figüran olarak başlamış, 1926’dan sonra Broadway sahnelerinde adını duyurmuştu. Aynı zamanda başarılı bir sahne oyuncusuydu. Tiyatro dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Tony Ödülü’nü de iki kez kazanmıştı. İlk Oscar ödülünü 1931’de, aynı insanın içindeki iki farklı karakteri canlandırdığı korku türündeki ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ ile kazandı. 15 yıl sonra II. Dünya Savaşı sonrasında eve dönen askerlerin psikolojik uyum sorunlarını cesaretle ele alan, William Wyler’ın yönettiği ‘Hayatımızın En Güzel Yılları’ (The Best Years of Our Lives) ile en iyi erkek oyuncu kategorisindeki ikinci Oscar’ını kazandı.