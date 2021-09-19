İşte o 10 oyuncu

DANIEL DAY-LEWIS

Üç Oscar ödülü alan başka oyuncular da var ama en iyi erkek oyuncu kategorisinde 3 kez Oscar’a ulaşan tek kişi Daniel Day-Lewis. Aslında daha çok filmde rol alsa, erken emeklilikten uzak dursa, Oscar sayısını artırabilir. Ama o, öteden beri az sayıda filmde oynamayı tercih eden bir oyuncu. Öyle bir metot oyuncusu ki sette çekim olmadığı anlarda dahi karakterinden çıkmayı tercih etmiyor. Her rolü için araştırma yapıp, uzun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Bütün bunların sonunda film başladığında karşımıza Daniel Day-Lewis değil oynadığı karakter çıkıyor. Kendini tekrar etmeyi sevmeyen bir oyuncu. Sadece farklı karakterler üstünde çalışabildiği projeleri kabul ediyor. 1990’da ‘Sol Ayağım’ ile ilk kez aday olup Oscar kazanmadan önce de kendini kanıtlamış, eleştirmenlerin hayranlığını kazanmış bir oyuncuydu. Aynı kategoride ikinci Oscar’ını 2008’de ‘There Will Be Blood’, üçüncüsünü ise 2013’te ‘Lincoln’ ile kazandı. Gelmiş geçmiş en iyi aktörlerden biri olduğuna hiç kuşku yok.