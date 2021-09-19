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İşte o 10 oyuncu

Anthony Hopkins, bu hafta gösterime giren ‘Baba’ (The Father) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde iki kez Oscar kazanan 10’cu oyuncu olmayı başardı. İşte, yardımcı kategoride değil, sadece başrol performanslarıyla birden fazla Oscar kazanmayı başaran 10 erkek oyuncu! Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

19.09.2021 - 00:22 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • FREDIC MARCH

    1897 doğumlu Fredrich March, 1930’lu ve 40’lı yılların önde gelen oyuncularından biriydi. Sinemaya 1920 yılında New York’ta çekilen filmlerde figüran olarak başlamış, 1926’dan sonra Broadway sahnelerinde adını duyurmuştu. Aynı zamanda başarılı bir sahne oyuncusuydu. Tiyatro dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Tony Ödülü’nü de iki kez kazanmıştı. İlk Oscar ödülünü 1931’de, aynı insanın içindeki iki farklı karakteri canlandırdığı korku türündeki ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ ile kazandı. 15 yıl sonra II. Dünya Savaşı sonrasında eve dönen askerlerin psikolojik uyum sorunlarını cesaretle ele alan, William Wyler’ın yönettiği ‘Hayatımızın En Güzel Yılları’ (The Best Years of Our Lives) ile en iyi erkek oyuncu kategorisindeki ikinci Oscar’ını kazandı.

  • SPENCER TRACY

    Kendi döneminin okullu oyuncularından biriydi. Broadway sahnelerinde oynarken Hollywood’un dikkatini çekti. John Ford’un yönettiği ‘Up the River’ (1930) ilk filmiydi. Doğal ve sade tarzıyla kısa sürede aranan başrol oyuncuları arasına girdi. 1937’de oynadığı macera filmi ‘Captain Courageous’ ve 1938’deki biyografik dram öyküsü ‘Boys Town’ ile en iyi erkek oyuncu dalında üst üste iki Oscar kazanan ilk kişi olmayı başardı. Kariyerinin ilerleyen yıllarında daha iyi filmlerde daha iyi performanslar çıkarmasına ve birçok kez aday olmasına karşın Oscar’ı bir daha kazanamadı. Ölümünden 17 gün önce tamamladığı 1967 tarihli ‘Beklenmeyen Misafir’ (Guess Who’s Coming to Dinner) de en iyi filmleri arasında kabul edilir. Yıllarca evli kaldığı Katherine Hepburn’ün oyuncu olarak kazandığı 4 Oscar’la hâlâ aşılamayan bir rekora sahip olduğunu da belirtelim.

  • GARY COOPER

    Hollywood’un Altın Çağı’nın en büyük starlarından biriydi. 1925’ten hayatını kaybettiği 1961 yılına kadar uzanan kariyerinde 84 filmde başrol oynadı. Figüranlık ve dublörlükle başladığı Hollywood’da özellikle sıradan, kendi halinde insanları canlandırdığı filmlerle adını duyurdu. Metot Oyunculuğu gibi modern tekniklerin yaygınlaşmasından önceki dönemde doğal ve sade tarzıyla sadece seyircilerin değil, eleştirmenlerin de çok sevdiği bir yıldızdı. Perdede yansıttığı kişiliğiyle Amerikan toplumunun kahramanlarından biri olarak kabul edilirdi. En iyi erkek oyuncu kategorisindeki ilk Oscar’ını ‘Arslan Yürekli Çavuş’ (Sergeant York - 1941) ile kazandı. Aynı daldaki ikinci Oscar’ını ise 1952’de ‘Kahraman Şerif’teki (High Noon) rolüyle aldı. 

  • MARLON BRANDO

    Oyunculuğuyla Amerikan sinemasındaki dönüm noktalarından birini temsil eder. Oyuncu eğitmeni Stella Adler ile çalışan Brando, Rus tiyatrocu Stanislavski’nin oyunculuk yöntemleriyle şekillendirilen Metot Oyunculuğu’nun sinemadaki önde gelen temsilcilerinden biriydi. 1951’de ‘Arzu Tramvayı’ oyununun sinema uyarlamasında canlandırdığı Stanley Kowalski rolüyle ilk Oscar adaylığını kazandı. 1952 ve 1953’de ‘Viva Zapata’ ve ‘Julius Caesar’ ile adayları arasında olduğu ama kazanamadığı en iyi erkek oyuncu Oscar’ını 1954’de Elia Kazan’ın yönettiği ‘Rıhtımlar Üzerinde’ ile evine götürmeyi başardı. 1972’de yaşarken efsane olan bir aktörken ‘Baba’ filmiyle kazandığı ikinci Oscar’ını almayı ise Hollywood’un Amerikan yerlilerine olan tutumu nedeniyle reddetti. 2004’te hayatını kaybeden Brando, bugün Hollywood’un en ilham verici oyuncularından biri olarak anılıyor.

  • JACK NICHOLSON

    Çoğu kişi Jack Nichıolson’ın kariyerinin ilk yıllarında ne kadar zorlandığını, hatta bir ara oyunculuktan ziyade yazarlık ve yönetmenliğe ağırlık vermeye hazırlandığını bilmez. Onun için dönüm noktası ‘Easy Rider’ (1969) ve hemen peşinden başrolde oynadığı ‘Five Easy Pieces’ (1970) ile gelir. Her ikisiyle peş peşe Oscar adayı olur ama kazanamaz. Oscar’ı 1976’da, beşinci adaylığında başrolde oynadığı ‘Guguk Kuşu’ ile kazanır.1984’te ‘Sevgi Sözcükleri’yle yardımcı kategoride kazandığı Oscar’a 1998’de ‘As Good As it Gets’ ile en iyi erkek oyuncu dalında ikinci kez layık görülür. Nicholson doğal oyunculuğuyla Hollywood’un Altın Çağı’nın yıldızlarını hatırlatır. Öte yandan, birbirinden çok farklı karakterleri canlandırmasıyla Yeni Hollywood’un gerçekçi tarzının oyunculuktaki simge isimlerinden biridir.

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