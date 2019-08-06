İşte Mangala gerçeği!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ön libero için gündeme gelen Orel Mangala için bugün çıkan haberler gündem oldu.

Belçikalı oyuncunun kulübü Stuttgart'ın sportif direktörü Sven Mislintat, "Fenerbahçe, Mangala için ilgisini geri çekti çünkü beklentilerimizi karşılayamadı" derken Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre aslının farklı olduğu öğrenildi.

Kanarya'nın sportif direktörü Damien Comolli'nin 20 yaşındaki futbolcu için 15-20 gün önce Alman ekibini aradığı ve Mangala'nın fiyatını sorduğu bildirildi. Ancak Stuttgart'ın "20 milyon Euro" yanıtı sonrası Fransız futbol adamının teşekkür ederek telefonu kapattığı kaydedildi.