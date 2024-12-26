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        Haberler Spor Voleybol İşte Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri! - Voleybol Haberleri

        İşte Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri!

        AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:42
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        İşte Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri!
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        Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılan kura çekimine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.

        Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

        Kadınlar:

        Fenerbahçe Opet-Bahçelievler Belediyespor

        Türk Hava Yolları-Beşiktaş

        Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru

        VakıfBank-Galatasaray Daikin

        Erkekler:

        Halkbank-Altekma

        Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik Spor

        Fenerbahçe Medicana- Spor Toto

        Ziraat Bankkart-Arkas Spor

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