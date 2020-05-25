İşte koronavirüs ile Türkiye'de en çok oynanan oyunlar - Haberler

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Dijital oyun mağazası Oyunfor, oyun ve oyun içerikleriyle ilgili satışlarla ilgili Nisan verilerini paylaştı. Electronic Arts (EA),Ubisoft, Konami, Bethesda, Capcom, Riot Games, PUBG Corp, Crytek, Paradox, Techland dahil 65 oyun firmasının Türkiye'deki yetkili satıcısı olan Oyunfor’un verilerine göre Nisan ayında oyun satışları Ocak-Şubat aylarına göre yüzde 40, Mart ayına göre ise yüzde 5 artış gösterdi.

Yaşanan düzenli büyüme ile Türkiye’de 2020 yılında yapılacak oyun harcamalarında yüzde 50 artış beklendiğini belirten Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, yılın ilk dört ayındaki verilerin ışığında toplam alışverişin yüzde 80’ini erkeklerin, yüzde 20’sini ise kadınların yaptığını belirtti.

HER İKİ ALIŞVERİŞTEN BİRİNİ 30 YAŞ ÜZERİ GRUP YAPIYOR

Dumanoğlu, “Koronavirüs sebebiyle evde kalma uygulaması, oyun oynayan yaş grubunda da önemli bir değişim yarattı. 2020 boyunca, 30 yaş üzerinde oyun alışverişi yapanların oranının yüzde 15 arttığını görüyoruz. Güncel verilere göre tüm oyun alışverişlerinin yarısını 30 yaş ve üzerindeki kişiler yapıyor” diye konuştu.

Alışverişlerdeki yaş grubu dağılımı ise geçen seneye göre şu şekilde değişti:

2019 2020 18-22 yaş %25 %15 22-30 yaş %40 %35 30 yaş ve üzeri %35 %50

EN ÇOK BU OYUNLAR OYNANIYOR

Oyunfor.com, Nisan ayında platformu üzerinde en çok oynanan oyunların da listesini paylaştı. Buna göre Nisan ayında en çok oynanan oyunlar şunlar oldu:

PUBG Mobile CS:GO Lords Mobile League of Legends FIFA 2020 PES 2020 FM 2020 Metin2 Game of Thrones World of Warcraft