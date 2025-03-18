İşte Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden görüntüler!
Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni inşa edilen Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarına tanıtıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un odasındaki detay ise dikkat çekti.
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Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni inşa edilen Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basın mensuplarına tanıtıldı.
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Yapılan gezide futbolcuların konakladığı odalar, antrenman, çalışma ve dinlenme alanları, fitness salonu ve soyunma odası tanıtıldı.
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Antrenman sahaları
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Antrenman sahaları
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Antrenman sahaları
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Soyunma odası
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Okan Buruk'un odası
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Antrenman sahaları
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Antrenman sahaları
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Sauna
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Fizyoterapi salonu
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Mauro Icardi'nin odası
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Gym salonu
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Sinema salonu
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Gym salonu
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Ortak alan
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