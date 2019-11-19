Geçtiğimiz Ekim ayında, ‘işte yeni metrobüs’ başlığıyla test sürüşüne başlayan çift körüklü, 290 yolcu kapasiteli yeni metrobüsü kamuoyuna duyurmuştum. Bugün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni metrobüsün test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, test sürüşünde, ‘Yeni metrobüste çift yönlü kapı var. 7-8 istasyonda bir taraftan yolcu binerken diğer taraftan da yolcu inecek, böylece izdiham olmayacak’ dedi. Peki çift yönlü iniş biniş hangi duraklarda yapılacak?

İETT yetkililerine sordum…



BU DURAKLARDA ÇİFT KAPI

DURAKLAR REVİZE EDİLECEK

İETT’den aldığım bilgiye göre; halihazırda tek şerit gidiş, tek şerit geliş olan metrobüs yolunda çift kapı uygulamasına geçilmesi için durakların fiziki şartlarının revize edilmesi gerekiyor. İşte bu revize yapıldıktan sonra, Beylikdüzü, Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Edirnekapı, Yenibosna, Beşyol ve TÜYAP duraklarında çift kapı uygulamasına geçilecek, bir kapıdan yolcular inecek, diğer yöndeki kapıdan da yolcular metrobüse binecek.



YENİ METROBÜSÜN TİP ONAYI VAR MI?

Yeni metrobüsün trafiğe çıkabilmesi için uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren TİP Onay belgesinin alınması zorunlu. 'Peki bu belge alındı mı?' diye İETT’ye sordum. İETT yetkilileri, “Test aşamasındaki araç için TİP onay belgesi alındı. Ancak seri üretim için TİP onay belgesi henüz alınmadı. Hali hazırda testler sürüyor” yanıtını verdi.

İŞTE O GÜZERGÂHLAR