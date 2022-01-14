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İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin taçlarının sırrı!

İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin görkemli taçlarının hikayeleri

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yıllara meydan okuyan değerli taçlarına daha yakından bakmak ister miydiniz? İşte Kraliyet Ailesi'nin görkemli taçlarının hikayeleri...

14.01.2022 - 06:13 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Meander Tiara (Menderes Tacı)

    Menderes Tacı, 1947 yılında Prens Philip'in annesi tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e hediye edildi. Taç daha sonra, 1972'de Prenses Anne'e verildi. Anne'in kızı Zara Philips, düğününde bu taçla boy gösterdi.

  • Cambridge Lover's Knot Tiara (Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı)

    Bu taç aslen 1913'te Kraliçe Mary için yapıldı. Taç, 19 kemer ile 19 tanesi sallantılı ve 19 tanesi dikey olmak üzere 38 damla inciden tasarlandı. Kraliçe Elizabeth'in Lady Diana'ya verdiği taç şimdilerde Kate Middleton tarafından sıklıkla kullanılıyor. 

  • The Girls of Great Britain & Ireland Tiara (Büyük Britanya ve İrlanda'nın Kızları Tacı)

    Elmas ve altınlarla oluşturulan bu görkemli taç, zambak desenleriyle ilgi çekiyor. Üzerinde 14 adet inci barındıran taç Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Komitesi tarafından Kraliçe Mary'e düğün hediyesi olarak takdim edilmişti. Daha sonra, o zamanlarda henüz Prenses olan Elizabeth'e devredildi. Parça, Kraliçe II. Elizabeth'in favorileri arasında kabul ediliyor. Ayrıca en çok kullandığı taçlardan bir tanesi. 

  • Cartier Halo Tiara (Cartier Halo Tacı)

    Cartier Halo, 1936'da VI. George'un siparişi üzerine eşi Kraliçe Elizabeth için yaptırıldı. Cartier imzalı taç, Kraliçe II. Elizabeth'e 18. yaş günü hediyesi olarak verildi. Taç daha sonra Prenses Margaret'a ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'a geçti. Prens William ile evlenen Middleton düğünde bu tacı taktı. 

  • The Queen Mary Fringe Tiara (Kraliçe Mary’nin Püskül Tacı)

    1919 yılında Kraliçe Mary'e hediye edilen taç, aslında Kraliçe Victoria'nın saçına taktığı bir kolyeydi. 1947'deki düğünde yaşanan bir talihsizlik sonrası tacın ön kısmında ayar bozukluğu yaşandı. Tamir edildikten sonra yeniden görücüye çıkan taç, Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne tarafından Mark Phillips ile evlenirken takıldı. Kraliçe II. Elizabeth ve Prenses Anne tarafından düğün günlerinde giyildiği için tacın ünlü olduğunu söyleyebiliriz. 

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