The Girls of Great Britain & Ireland Tiara (Büyük Britanya ve İrlanda'nın Kızları Tacı)

Elmas ve altınlarla oluşturulan bu görkemli taç, zambak desenleriyle ilgi çekiyor. Üzerinde 14 adet inci barındıran taç Büyük Britanya ve İrlanda Kızları Komitesi tarafından Kraliçe Mary'e düğün hediyesi olarak takdim edilmişti. Daha sonra, o zamanlarda henüz Prenses olan Elizabeth'e devredildi. Parça, Kraliçe II. Elizabeth'in favorileri arasında kabul ediliyor. Ayrıca en çok kullandığı taçlardan bir tanesi.