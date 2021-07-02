İşte Hepsiburada'nın NASDAQ'taki ilk günü

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ABD’de NASDAQ’ta halka arz edilen e-ticaret platformu Hepsiburada, borsadaki ilk gününü yüzde 12’lik bir yükselişle kapattı. Apple, Google, Microsoft, Facebook ve Amazon gibi dünya teknoloji devleri başta olmak üzere 3 binden fazla şirketin işlem gördüğü NASDAQ’a giren ilk Türk şirketi olan Hepsiburada’nın 12 dolardan işlem görmeye başlayan hisseleri, ilk gün sonunda 13.43 dolara çıktı. Kapanış sonrası işlemlerde 13.50 doları gören Hepsiburada’nın piyasa değerlemesi ise 3.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan e-ticaret platformu Hepsiburada, NASDAQ’taki halka arzdan yaklaşık 700 milyon dolar gelir elde etti.

12 DOLARDAN 13.5 DOLARA KADAR ÇIKTI

Öte yandan şirketin NASDAQ Borsası’nda halka açılması kapsamında, Hepsiburada, New York Times Square'deki Nasdaq Tower'da da yerini aldı. Hepsiburada’nın NASDAQ’a dahil olmasıyla ilgili hazırlanan ve şirketin reklam yüzü Cem Yılmaz’ın rol aldığı yeni reklam filmi de yayına girdi.

“YERLİ VE MİLLİ ŞİRKET OLARAK BU HALKA ARZ İLE GURUR DUYUYORUZ”

NASDAQ’ta Hepsiburada’nın hisselerinin işlem görmeye başlaması kapsamında düzenlenen dijital gong töreninde konuşan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “NASDAQ’ta halka açılmamız, Türkiye’nin de küresel e-ticaret haritasında yerinin olduğunu kanıtlaması ve global teknoloji devlerinin arasına bir Türk şirketinin adını yazdırması adına son derece anlamlı bir gelişme” dedi. Emirdağ, şunları söyledi:

“Hepsiburada Türkiye’den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen yerli ve milli şirket. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçtiğimiz sene yüzde 110’un üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL’lik işlem hacmine imza attık. 2021’in ilk çeyreğinde de yüzde 95’ten fazla büyüdük. Hepsiburada olarak, Türkiye’deki KOBİ’lerin, işletmelerin ve yeni girişimlerin işlerini büyütmelerine kaldıraç görevi yaparken aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz. NASDAQ’ta teknolojinin devler liginde halka açık olmak, bu yolda bize hem rehberlik edecek hem de güç verecek.”

Emirdağ, Hepsiburada’nın halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: “NASDAQ’ta halka arz öncesi Hepsiburada hisselerinin yüzde 25’i ABD'li fon Franklin Templeton’da, yüzde 75’i ise Hanzade Doğan ve ailesinde idi. Bu işlem ile ise şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 20’si NASDAQ’ta halka arz edilmiş olacak. Yüzde 65’i Hanzade Doğan ve ailesinde, yüzde 15’i ise Franklin Templeton’ta kalacak.”

NASDAQ BAŞKANI: “KADIN GİRİŞİMCİLERİN BAŞARISI ETKİLEYİCİ"

NASDAQ’ta Hepsiburada’nın hisselerinin işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen dijital gong töreninde konuşan NASDAQ Başkanı ve CEO’su Adena Friedman, “Başarısıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki teknoloji start-upları için gerçek bir ilham kaynağı olan Hepsiburada’nın gelecek hikayesini birlikte yazmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Adena Friedman, “2020 yılına gelindiğinde Hepsiburada platformunda yer alan işletmelerin yüzde 20’sinden fazlasının sahiplerinin kadın girişimciler olması etkileyici bir başarı. Kurucusu kadın olan bir girişimin, bu alanda çok daha önemli mesafeler kat ederek, sayısız kadının hayatında olumlu değişim yaratacağından kuşkum yok” diye konuştu.