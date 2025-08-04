Genç yaşlanmanın sırları
Yaşlanmak, hayatın doğal ve kaçınılmaz bir parçası. Ancak, bu süreci hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlıklı bir şekilde geçirebilmek, doğru alışkanlıkları hayata dahil etmekle mümkün. Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Onat, uyku düzeninden fiziksel aktiviteye, uygun dozda vitamin-mineral kullanımından, sağlıklı beslenmeye, hatta pozitif bir bakış açısına kadar birçok unsurun sağlıklı yaşlanmada önemli rol oynadığını belirtti ve "Özetle '3 beyazdan' uzak durmak ve her şeyi dozunda yaşamak, aşırı her şeyden uzak durmak önemli" dedi
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Prof. Dr. Filiz Onat, sağlıklı yaşlanmanın, genç, dinç görünmenin temellerini ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken unsurları açıkladı.
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Kaliteli uyku
İyi bir uyku düzeni, sağlıklı yaşlanmanın en temel unsurlarından biridir. Günde 6-9 saat arasında uyumak, vücudun kendini yenilemesi ve dinlenmesi için ideal süre olarak kabul edilir. Uyku süresinin 6 saatin altına düşmesi veya 9 saatin üzerine çıkması, vücut dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Uyku, yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlığımızı da etkileyerek, günlük yaşamda daha enerjik ve zinde olmamızı sağlar.
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Fiziksel aktivite
Fiziksel aktivite, yaşlanma sürecinde sağlıklı bir bedenin en önemli anahtarlarından biridir. Günlük yürüyüşler ve düzenli egzersizler, hem dolaşım sistemini destekler hem de kas ve kemik sağlığını korur. Egzersiz sırasında nabzın belirli bir seviyeye çıkması, fiziksel aktivitelerin etkisini artırır. Merdiven kullanmak veya kısa süreli yürüyüşler gibi basit hareketlerle bile vücudu aktif tutmak mümkündür. Fiziksel hareketliliği günlük yaşamın bir parçası haline getirmek, yaşlanma sürecini olumlu etkiler.
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Sağlıklı beslenme
Sağlıklı yaşlanmanın bir diğer önemli unsuru, doğru beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle tuz, şeker ve un gibi "üç beyaz"dan uzak durmak, vücut sağlığını destekler. Türk mutfağında yaygın olan aşırı tuz tüketimi, yalnızca tansiyonu yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda damar ve cilt sağlığını da olumsuz etkiler, yaşlanmayı hızlandırır. Bunun yerine, sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet benimsenmelidir. Beslenmede her şeyin dozunda tüketilmesi gerektiği unutulmamalıdır; aşırıya kaçmak, sağlığa zarar verir.
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Sigaradan uzak durmak
Sigara, vücutta hemen her organı olumsuz etkiler ve özellikle damar sağlığını bozarak erken yaşlanmaya yol açar. Cilt yapısında değişikliklere, kan dolaşımında bozulmalara ve dokuların zarar görmesine neden olur. Sadece sigara içmek değil, sigara içilen ortamlarda bulunmak da benzer şekilde zararlıdır. Sağlıklı yaşlanma için sigaradan tamamen uzak durulmalıdır.
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Pozitif bakış açısı
Mutlu ve pozitif bir bakış açısına sahip olmak, sağlıklı yaşlanma sürecinin ruhsal boyutunu destekler. Mutlu olmak öğrenilebilir bir beceridir ve bu süreç, hayatın kontrolünü ele almakla, yan koltukta değil de direksiyon başında olmakla başlar. Hayatınızdaki negatif enerji yayan insanlardan uzak durmak, ruhsal sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hayata karşı pozitif bir duruş sergilemek, yaşamdan daha fazla keyif almanıza ve stresle daha kolay başa çıkmanıza olanak tanır. Mutlu olmak öğrenilebilir bir beceridir.
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Vitamin ve takviyeler
Vitaminler ve takviyeler, sağlıklı yaşlanmayı destekleyen unsurlardır; ancak bu ürünlerin bilinçsizce kullanımı, vücuda zarar verebilir. D vitamini, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı için kritik bir öneme sahiptir ve D vitaminin kandaki seviyesinin 30-80 ng/ml aralığında tutulması gerekir. 30 ng/ml altında olmasını istemeyiz. Bazen de bilinçsiz ve gelişigüzel kullanım yüzünden kan değeri 100 ng/ml'nin üzerine çıkan kişiler oluyor, bu da zehirlenmelere yol açabilir. Benzer şekilde, özellikle 65 yaş üstü bireylerde sıkça görülen B12 eksikliği de doktor kontrolünde takviye ile giderilmelidir. Vitaminlerin doğal kaynaklardan alınması tercih edilmelidir; örneğin, C vitamini için portakal, kivi ve greyfurt gibi meyveler tüketilebilir.
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Gelişigüzel vitamin-mineral takviyesi ve şeker kabızlık nedeni
Osteoporoz riski olan kadınlar kalsiyum ve D vitaminini doktor kontrolünde kullanmalı. Gelişigüzel kalsiyum alımı kabızlığa yol açar. Kabızlığın en önemli nedenlerinden biri de hareketsizlik. Kabızlığı önlemek için su içmek de önemli, çay-kahve suyun yerini tutmaz. Ayrıca şeker kullanımı kabızlık sorununu artırır.
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Genç kalmak için bu besinleri tüketin:
* Sebze ve meyveler, doğal yaşlanma karşıtı özellikleriyle öne çıkar.
* Limon, portakal, nar ve kivi gibi C vitamini açısından zengin gıdalar, cilt sağlığını destekler.
* Balık, yoğurt ve yumurta gibi protein kaynakları, kas ve kemik yapısının korunmasına yardımcı olur.
* Ayrıca ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler, vücuda ihtiyaç duyduğu magnezyum ve potasyumu sağlar.
* Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmek, bedenin yenilenme sürecine destek olur.
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