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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki puan durumu! - Futbol Haberleri

        İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki puan durumu!

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'ndaki ilk sınavında Kopenhag'a karşı 2-0 geriye düştüğü maçtan son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı. Temsilcimiz ikinci maçında ise Manchester United'a konuk olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 00:46 Güncelleme: 21.09.2023 - 00:46
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk etti.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI

          Galatasaray 2-2 Kopenhag

          Bayern Münih 4-3 Manchester United

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

          1- Bayern Münih / 3 Puan

          2- Galatasaray / 1 Puan

          3- Kopenhag / 1 Puan

          4- Manchester United / 0 Puan

        • 5

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

          3 EKİM ÇARŞAMBA

          Manchester United - Galatasaray

          24 EKİM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Bayern Münih

          8 KASIM ÇARŞAMBA

          Bayern Münih- Galatasaray

          29 KASIM ÇARŞAMBA

          Galatasaray - Manchester United

          12 ARALIK ÇARŞAMBA

          Kopenhag - Galatasaray

        • 6
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