İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki puan durumu!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'ndaki ilk sınavında Kopenhag'a karşı 2-0 geriye düştüğü maçtan son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı. Temsilcimiz ikinci maçında ise Manchester United'a konuk olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?
- 1
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk etti.
- 2
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı.
- 3
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray 2-2 Kopenhag
Bayern Münih 4-3 Manchester United
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 3 Puan
2- Galatasaray / 1 Puan
3- Kopenhag / 1 Puan
4- Manchester United / 0 Puan
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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
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