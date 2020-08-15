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Galata Kulesi'nde tartışmalı restorasyonun yapıldığı bölge bugün basına açıldı. Habertürk TV'den Kübra Demir'in sorularını yanıtlayan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, tepki çeken çalışmanın doğru olduğunu fakat kullanılan aletin yanlış olduğunu belirtti.

Ersoy, bundan sonra restorasyon çalışmalarına katılacak kişilerin sertifika almalarının zorunlu hale getirileceğini belirtti.



NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz mayıs ayında idaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçen Galata Kulesi’nde yapılan restorasyon çalışmalarının görüntüleri tartışma yaratmıştı.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum” diyerek restorasyondan görüntüler paylaşmıştı. Duvarın hilti olarak bilinen kırıcı matkapla yıkıldığını gösteren görüntüler bir anda gündeme oturmuştu.

Galata Kulesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada "Galata Kulesi, insanlığın ortak mirası, İstanbul’un siluetinin ayrılmaz parçasıdır. Yapılan çalışmalar; bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." denilmişti.