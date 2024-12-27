İşte Fenerbahçe'de sakatlarda son durum!

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk yarısındaki son maçında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho, futbolcularına 6 gün izin verdi. Bu süre zarfında futbolcuların çoğu tatillerini yurt dışında, aileleriyle birlikte geçirdi.

Mourinho ise sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kaldı ve safra kesesindeki taş nedeniyle ülkesinde ameliyat oldu. Portekizli teknik adamın operasyonunun başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertliler için tatil süresi bugün sona eriyor. Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelerek ligin ikinci yarısı öncesindeki hazırlıklarına başlayacak.