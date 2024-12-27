İşte Fenerbahçe'de sakatlarda son durum!
Son olarak Süper Lig'de Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, oyunculara 6 gün izin vermişti. Portekizli çalıştırıcının verdiği tatil bugün sona ererken, sakatlarda son durum ise belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk yarısındaki son maçında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho, futbolcularına 6 gün izin verdi. Bu süre zarfında futbolcuların çoğu tatillerini yurt dışında, aileleriyle birlikte geçirdi.
Mourinho ise sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kaldı ve safra kesesindeki taş nedeniyle ülkesinde ameliyat oldu. Portekizli teknik adamın operasyonunun başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertliler için tatil süresi bugün sona eriyor. Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelerek ligin ikinci yarısı öncesindeki hazırlıklarına başlayacak.
İlk hedef, 5 Ocak Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Hatayspor maçında galibiyetle sahaya dönmek. Takımda sakatlıklarla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.
Sezonun ilk yarısında sakatlanan Mert Hakan Yandaş’ın kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Adalelerinde yırtık tespit edilen kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın’ın tedavi süreçleri devam ediyor.
Özellikle Livakovic’in Hatayspor karşılaşmasına yetişme ihtimali, teknik heyeti umutlandırıyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe, sakat oyuncuların durumlarını yakından takip ederken, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli ekip, hem taraftarını mutlu etmek hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek için yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdürecek.