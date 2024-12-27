Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        18
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'de sakatlarda son durum! - Fenerbahçe Haberleri

        İşte Fenerbahçe'de sakatlarda son durum!

        Son olarak Süper Lig'de Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, oyunculara 6 gün izin vermişti. Portekizli çalıştırıcının verdiği tatil bugün sona ererken, sakatlarda son durum ise belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte F.Bahçe'de sakatlarda son durum!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk yarısındaki son maçında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı.

        Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho, futbolcularına 6 gün izin verdi. Bu süre zarfında futbolcuların çoğu tatillerini yurt dışında, aileleriyle birlikte geçirdi.

        Mourinho ise sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kaldı ve safra kesesindeki taş nedeniyle ülkesinde ameliyat oldu. Portekizli teknik adamın operasyonunun başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sarı-lacivertliler için tatil süresi bugün sona eriyor. Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelerek ligin ikinci yarısı öncesindeki hazırlıklarına başlayacak.

        REKLAM

        İlk hedef, 5 Ocak Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Hatayspor maçında galibiyetle sahaya dönmek. Takımda sakatlıklarla ilgili de gelişmeler yaşanıyor.

        Sezonun ilk yarısında sakatlanan Mert Hakan Yandaş’ın kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

        Adalelerinde yırtık tespit edilen kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın’ın tedavi süreçleri devam ediyor.

        Özellikle Livakovic’in Hatayspor karşılaşmasına yetişme ihtimali, teknik heyeti umutlandırıyor.

        Tüm bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe, sakat oyuncuların durumlarını yakından takip ederken, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

        Sarı-lacivertli ekip, hem taraftarını mutlu etmek hem de zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek için yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Habertürk Anasayfa