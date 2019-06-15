YÜZDE 25'İ TOPLANDI

"Diğer kulüplerin kampanyalarına bakın, sonuç alamadılar' demelerine 400-450 Milyon TL hedef koyduk, bunun yüzde 25'ini yakaladık. Daha gidecek çok yolumuz var. Kampanya 4 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Burada emeği geçen herkesin kayıtsız şartsız destek olan herkese ve bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan taraftarlara, ünlülere, iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım. "