15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'de 4 Nisan’da startı verilen "Fener Ol" kampanyası kapsamında “Win Win” (Kazan Kazan) programının üçüncü ayağı gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç bugüne kadar toplanan rakamı duyurdu! İşte gecenin tüm detayları...
TOPLANAN RAKAM AÇIKLANDI
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları söyledi:
"Şanslıyız ki Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe demek maddi ve manevi anlamında büyük bir fedakarlık demektir. Kampanya benim seçim dönemi kampanyasını başlattığımdan itibaren düşündüğüm bir kampanyaydı. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiriyoruz. 'Çorbada herkesin tuzu olacak' dedik. Sonrasında camiadan fedakarlık bekleyeceğiz dedik. Sağ olsunlar bizi mahcup etmediler. Bu kampanya için yola çıkarken pek çok kişi 'Yapmayın, bu riski göze almayın."
YÜZDE 25'İ TOPLANDI
"Diğer kulüplerin kampanyalarına bakın, sonuç alamadılar' demelerine 400-450 Milyon TL hedef koyduk, bunun yüzde 25'ini yakaladık. Daha gidecek çok yolumuz var. Kampanya 4 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. Burada emeği geçen herkesin kayıtsız şartsız destek olan herkese ve bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan taraftarlara, ünlülere, iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım. "
İş, sanat, spor dünyasından çok sayıda ismin de destek olduğu geceye; Ali Koç, Ersun Yanal, Volkan Ballı, Eda Erdem Dündar, Ulaş Kıyak, Rıdvan Dilmen, Marco Aurelio, Deivid de Souza, Ozan Güven, Furkan Palalı, Murat Dalkılıç, Tülin Şahin, Derya Uluğ, Nursel Ergin, Öznur Serçeler gibi ünlü isimler de katıldı.
EMRE BELEÖZOĞLU BOMBASI!
Canlı yayınına telefonla sürpriz bir şekilde bağlanan milli futbolcu Emre Belözoğlu, "Bugün bazı şeyler konuşuldu. Evet biz de sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Semih (Özsoy) ağabey de vardı." dedi.
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