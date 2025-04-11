Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde görevlerini tamamlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin eksikliğinde çeşitli sorunlarla karşılaşırız. Vücudumuz için hayati önem taşıyan minerallerden biri olan demir, kandaki oksijen taşıyıp hemoglobinin yapısına kattığı ve hücrelerimizi oksijen buluşturduğu için bu sistem içinde kral koltuğunda oturur.

Demir eksikliği ile mücadele ettiğimizde vücudumuzun enerji üretimi yavaşlar, bağışıklık sistemimiz zayıflar ve beyin fonksiyonları zor çalışır. Yani vücudumuzun demiri kullanabilmesi gerçekten önemli. Maalesef vücudumuz demiri kendi başına üretemiyor. Yani demiri besinlerden ve gerekirse takviye olarak almamız lazım.

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Demir eksikliğini gidermek için beslenme programımızı demirden zengin gıdalarla düzenlesek de demir emilimini engelleyecek hatalar yapıyorsak yediklerimizden faydalanmamız zorlaşıyor. Hatta bir anlamda o kadar demir zengini besini boşu boşuna yiyoruz bile denebilir! Oysa demir emilimine engel olan kritik bilgilere sahip olursak hem demir oranımızı hızla yükseltebilir hem de demir eksikliğine bağlı aksaklıklardan hızlıca kurtulabiliriz.

Demirden zengin gıdaları tüketirken hem demir emilimini engelleyecek hatalardan kaçınmak için hem de demir emilimini artırmaya yarayacak püf noktaları için gelin detaylıca bir inceleme yapalım.

DEMİR EMİLİMİNİ ENGELLEYEN HATALAR NEDİR? Bazı yiyecekler vücuttaki demirin emilimini önleyici etkiye sahiptir. Kepekli gıdalar, yer fıstığı ya da soya gibi yağlı tohumlar, kahve ve çay, kazein proteini içerek gıdalar, kalsiyum tuzları demir emilimini engelleyen besinlerdir. REKLAM Demir eksikliği ile mücadele ederken listenizde bu besinleri minimuma indirmeyi ya da hiç değilse bu besinleri demirden zengin besinlerle bir arada tüketmemeyi deneyebilirsiniz. Örneğin, demirden zengin bir yiyecek yemeden 1 saat önce ve yedikten 1 saat sonrasını kapsayacak şekilde çay, kahve tüketmemek demir emilimi için oldukça önemlidir. Farkında olmadan yaptığımız hatalar var. Örneğin, demir zengini olarak bildiğimiz ıspanaktan güzel bir yemek yaptınız. Eğer bu güzelim demir deposunun üzerine yoğurt koyarsanız, yoğurt kalsiyum zengini gıdalardan biri olduğu için ıspanaktaki demirden faydalanma ihtimalinizi ortadan kaldırmış olursunuz. Aynı şekilde güzel bir parça demir zengini kırmızı etin yanında yediğiniz yoğurt, içtiğiniz ayran da demir emilimini engeller. Süt ürünlerini ve kalsiyum zengini besinleri demir içeren gıdalarla beraber tüketmemeli ve arasına 1-2 saat zaman koymalısınız.

DEMİR EMİLİMİ NASIL ARTIRILIR? Demir emilimini engelleyen, demirle anlaşamayan besinlerden ve beslenme alışkanlıklarından bahsettik. Peki ya tükettiğimiz demirden maksimum faydalanabilmek için uygulanabilecek yöntemler nedir dediğinizi duyar gibiyiz... Hemen söyleyelim: Demir emilimine ilaç gibi yetişen başlıca besinler C vitamini bakımından zengin besinlerdir... C vitamini vücuda alınan demirin emilmesini ve kana karışmasını kolaylaştırır. Narenciye ürünleri, portakal, mandalina, limon, domates, brokoli, biber, çilek, greyfurt gibi besinler demir zengini besinlerle beraber tüketilebilir. Beslenme listenizde demir içeriği yüksek besinleri bol bol serpiştirin. Mercimek demir zengini besinlerden biridir. Salatalarınıza katacağınız 4-5 kaşık haşlanmış mercimek, marula katacağınız çeyrek demet çiğ ıspanak, ara öğünlerinizde tüketeceğiniz kur siyah erik, kuru siyah üzüm, kuru vişne gibi yemişler günlük demir tüketiminizi artırır. Tükettiğiniz besinleri A vitamininden ve Beta Koratenden zengin besinlerle çeşitlendirmeyi deneyebilirsiniz Beta Karoten kırmızı ve turuncu renkli bitkisel gıdalarda bulunur. Demir zengini besinleri A vitamini ve Bata Karoten zengini besinlerle tükettiğinizde emilimi çok daha kolay olacaktır.