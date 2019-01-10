Başkanlık sistemi, bakanların TBMM çalışmalarına katılmalarına olanak tanımıyor…



Ancak bazı komisyon başkanları, milletvekilleri ile hükümeti bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlıyor.



Bunların başında da TBMM Dışişleri Komisyonu geliyor.



Başkan Volkan Bozkır siyaseti içinden geldiği diplomasi nezaketinde yürüttüğü için zaman zaman hükümetin üyelerine bilgilendirmede bulunmasına olanak yaratıyor.



Üyelerinin yarıdan fazlası Dışişleri veya siyasal diplomasinin içinden gelen isimlerden oluştuğu için hükümet de milletvekillerinin bakışından faydalanıyor.



Bozkır, bu kapsamdaki etkinliğine bir yenisini ekledi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Komisyon’a davet edip “Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler” hakkında bilgi vermesini sağladı.



Aktarıldığına göre Komisyon’daki dünkü toplantıda bazen gerilimli anlara tanıklık edilmiş, Çavuşoğlu ile büyükelçi kökenli muhalefet milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşanmış…



Ancak diplomatik nezaket içinde geçtiği için herkes alacağını almakla kalmış…



ABD İÇİN KOLAY DEĞİL



Toplantıda üzerinde durulan iki konu olmuş; Suriye ve AB…



Bakan Çavuşoğlu, ABD heyetinin Suriye konusundaki ziyareti hakkında bilgi aktarmış, “ABD’yi çekilme kararından vazgeçirmek için çaba gösteren ülkeler var” demiş.



Hatta ABD içindeki etkili bir grubun Başkan Trump’ı vazgeçirmek veya kararını değiştirmek için çaba gösterdiğini, oyalama taktiği ile zaman kazandıklarını belirtip eklemiş:



“Arkasında durup büyütüp, bu denli angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar kolay olmuyor. ABD PYD’den kopamıyor, onları güvenceye almadan çekilmede zorlanıyor…”



Çavuşoğlu Fırat’ın doğusuna geçmek için kimseden izin almayacaklarını da vurgulamış, “müdahale seçeneğini” açık bırakmış.



İDLİB’DEN GÖÇ KAYGISI



Tartışma da bu noktadan sonra başlamış…



İktidar ve MHP milletvekillerinin fazla konuşmadığı Komisyon’da, CHP’den Haluk Koç, Utku Çakırözer ve Yunus Emre kibar ama bir o denli sert üsluplarıyla eleştirilerini sıralamış.



İYİ Parti Milletvekili, Komisyon üyesi emekli Büyükelçi Aydın Sezgin de onlara katılmış.



Muhalefet özetle şu görüşü dile getirmiş:



“Hayat Tahrir Şam’ın (HTŞ),ÖSO’nun elindeki alanlara yerleşip, Afrin ile bağı koparmaya başladılar. Yeni bir durum var, Türkiye’nin yeni bir göç dalgasıyla karşılaşma ihtimali giderek artıyor. Birinci önceliğimiz İdlib olmalı, çünkü gittikçe sıkışıyor. Burası Fırat’ın doğusundan daha tehlikeli hale geldi. Şam rejimi Rusya ile İdlib’e müdahale için HTŞ’nin yeni durumunu bahane gösterebilir.”



Çavuşoğlu Astana mutabakatını anımsatıp “Rus istihbaratının Türkiye’nin İdlib’de görevini yerine getirdiğine ilişkin raporu olduğunu” belirtmiş.



HTŞ ile mücadeleyi bölgedeki ÖSO güçlerine bıraktıklarını vurgulayıp şunları söylemiş:



“Evet, rejim bunu bahane olarak kullanabilir. Ama biz Rusya ile birlikte Astana ve Soçi mutabakatı çerçevesinde hareket ediyoruz.”



İKİ BAŞARILI ELÇİ



Aydın Sezgin, meslekten gelmeyen, diplomatik deneyimi olmayan siyasi kimliklerin büyükelçi atanmalarını eleştirmiş.



Bu konu Çavuşoğlu ile arasında sert tartışmayı başlatmış.



Sezgin’in eleştirilerine Çavuşoğlu, Dışişleri kadrosu dışından gelen büyükelçilerin daha başarılı olduklarını belirterek şu yanıtı vermiş:



“Benim en başarılı büyükelçilerim Tokyo ve Pekin… Tokyo’da Murat Mercan, Pekin’de Abdülkadir Emin Önen çok başarılı işler yapıyor.”



Bu sözler Sezgin’in “Şu an şaşkınlığımı gizleyemeyeceğim” tepkisine neden olmuş.



Komisyon’da Doğu Akdeniz konusu da açılmış, CHP’li Koç, Mısır ile ilişkilerin artırılması gerektiğine işaret ederek, ileride ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çekmiş.



ORTAK ELEŞTİRİ AB



AB konusu ise hem iktidarın hem de muhalefetin farklı cephelerden eleştirilerine yol açmış.



Muhalefet AB ile ilişkilerde yeterince çaba gösterilmediğini, Türkiye’de hukuk ve demokrasi alanındaki gelişmelerin aranın açılmasına daha çok neden olduğunu vurgulamış.



CHP PM üyesi Eren Erdem’in tahliyesine yarım saat geçmeden başka mahkemenin tutuklanma kararı vermesini örnek göstermiş.



“Bunlar yaşanırken hukukun bağımsızlığını AB’ye nasıl anlatacaksınız?” sorusunu yöneltmiş.



Cumhurbaşkanı’na hakaret suçuna yönelik uygulamalar eleştirilmiş.



Çavuşoğlu yargı kararına karışmadıklarını belirtirken, AB’de son dönem radikal siyasetçilerin yönetime geldiğini anımsatmış.



Bunun da Türkiye ile ilişkilerin rahat yürümesine engel oluşturduğunu belirtmiş.



Daha önce bu yöndeki tartışmalar genelde Genel Kurul salonunda yaşanırdı.



Bakanlar yeni sistem gereği Genel Kurul oturumlarına katılamadığı için görünen o ki epey birikmiş…



MUHALEFETİN SESİNİ ALDI



Tartışmalar bir yana bırakılırsa ortak payda dış politika konusunda muhalefetin düşüncesini ve kaygılarını paylaştığı, hükümetin de dinleme olanağı bulduğu bir toplantı olmuş.



Çünkü beyin fırtınalarının doğal olanından farkı, yıkmayıp yapmasıdır…



Muhalefetin sesini de yanına alabilmesidir.



Bunun faydası çoktur, iktidarların eline dışarı karşı kullanması için güçlü sopa tutuşturur…



Anlaşılan o ki hepsi dünkü Komisyon toplantısında gerçekleşmiş.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir saatliğine geldiği Komisyon’da olgunluk gösterip 2.5 saat kalmış ve en sert eleştiriyi yanıtlamış.



Muhalefet üyeleri eleştirilerini diplomatik dil sınırları içinde söylemiş, dış politikada nelerin olup bittiği hakkında bilgi almış.



Faydalı olmuş…