"AYRILDIK, ARKADAŞIZ"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Akalay, "Hala arkadaşız ama ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten." demişti. Muhabirlerin, "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna ise ünlü oyuncu, "Hayır" yanıtını vermişti.