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İşte Birce Akalay'ın yeni sevgilisi: Erdem Hamza! - Son dakika magazin

İşte Birce Akalay'ın yeni sevgilisi

Ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladığı Mimar sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez görüntülendi

06.07.2021 - 13:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Birce Akalay aradığı aşkı sonunda buldu. Akalay, önceki akşam yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı sevgilisi Erdem Hamza ile objektiflere takıldı.

  • Asmalımescit'teki bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet eden çiftin birbirlerine aşk dolu bakışları böyle görüntülendi.

  • Mekan çıkışı gazetecilere, "İyi akşamlar" diyerek aracına binen Birce Akalay, yeni ilişkisinin sorulması üzerine, "Teşekkürler, hiç o konuları konuşmayalım." diyerek oradan uzaklaştı. Akalay'ın açıklama yaptığı sırada aracın içinde bulunan Hamza ise yüzünü gizledi.

  • "AYRILDIK, ARKADAŞIZ"

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Fasih Saylan ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Akalay, "Hala arkadaşız ama ilişkimizi sonlandırdık. Çok eski dostuz zaten." demişti. Muhabirlerin, "Evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna ise ünlü oyuncu, "Hayır" yanıtını vermişti.

  • İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

    Oyuncu Birce Akalay, 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Murat Ünalmış ile dünyaevine girmişti. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürmüştü. İkili, yollarını 2012'de ayırmıştı.

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