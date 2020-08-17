İşi ehline bırakmak her zaman iyidir. Bu fotoğraflardaki kişiler de böyle düşünmüş olacak ki saç kesimleriyle sosyal medyanın diline düşmüşler. Her zamanki biraz ucundan aldırıp yanlardan kısaltmak yerine, bu sefer bir farklılık yapalım diye düşününce başlarına gelenlere sizin bile yüreğiniz dayanamayacak. İşte saç modelleriyle hem güldüren hem düşündüren sosyal medyanın en tarz insanları...