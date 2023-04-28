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İşte Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda fiyatlar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda (YHT) fiyatlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağı duyurulan hızlı tren hattında en düşük tarife 70 TL, en yüksek tarife ise 240 TL olacak

Giriş: 28.04.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
İşte Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda fiyatlar
İşte Ankara-Sivas YHT'de fiyatlar!
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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki şehir arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan Ankara-Sivas hızlı tren ulaşımının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Peki mayıstan sonra bilet fiyatları ne olacak?

Onu da Habertürk açıklıyor…

İşte Ankara-Sivas hızlı tren bilet fiyatları:
- Ankara-Kırıkkale 70 TL
- Kırıkkale-Sivas 205 TL
- Kırıkkale-Yozgat 125 TL Ankara-Yozgat 135 TL
- Ankara-Sivas 240 TL
- Yozgat-Sivas 175 TL

8 İSTASYON BULUNUYOR

405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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