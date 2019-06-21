21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD yaptırımları kapsamında Google’ın işbirliğini askıya aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei’den Android platformuyla ilgili iki müjdeli haber geldi. Google’ın şu anda geliştirme aşamasında olduğu Android Q işletim sisteminin ‘beta’ programından geçen ay çıkarılan Huawei’nin Mate 20 Pro modeli, tekrar listeye alındı.
Android geliştirici sitesinde yer alan Android Q Beta’nın indirilebildiği telefonlar listesinden geçen ay sonunda çıkarılan Huawei’nin amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro için bu yazılım desteği yeniden sunulmaya başlandı.
Huawei’nin Android platformundaki geleceğiyle ilgili bir diğer önemli gelişme ise Çinli, şirketin yaptığı duyuruyla ortaya çıktı. Buna göre Android Q’ya geçebilecek olan Huawei markalı akıllı telefonlar Mate 20 Pro ile de sınırlı kalmayacak.
Huawei’den yapılan açıklamada, tüm Huawei akıllı telefonlar ve tabletlerin güvenlik yamaları ve Android güncellemeleri almaya devam edeceği belirtildi. Şirketin İngiltere’deki birimi tarafından yapılan duyuruda, “Aslında, şu anda Mate 20 Pro cihazımızda çalışan Android Q için bir beta geliştirici programı başlattık. P30 serisi de dahil olmak üzere en popüler cihazlarımız Android Q'ya erişebilecek” denildi.
EN AZ 16 CİHAZA GELECEK
Huawei’nin Google'a Android güncellemesi için gönderdiği toplam 16 akıllı telefonun yer aldığı liste, son durum itibariyle şöyle:
P30 Pro, P30, Mate 20, Mate 20 Pro, Porsche Design Mate 20 RS, P30 lite, P smart 2019, P smart+ 2019, P smart Z, Mate 20 X, Mate 20 X (5G),P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, Porsche Design Mate 10, Mate 10.
ANDROID Q’YA İLK GEÇECEK CİHAZLAR HANGİLERİ?
Google’ın Android geliştirici platformundaki mevcut durumda, Android Q beta sürümü indirilebilen 21 akıllı telefon modeli ise şu şekilde sıralanıyor:
Asus ZenFone 5Z, Essential Phone, Huawei Mate 20 Pro, LG G8, Nokia 8.1, OnePlus 6T, Oppo Reno, realme 3 Pro, Sony Xperia XZ3, Tecno Spark 3 Pro, Vivo X27, Vivo NEX S, Vivo NEX A, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel, Google Pixel XL.
ANDROID Q’DAN SONRA NE OLACAK?
ABD’nin kara listeye aldığı Huawei’ye tanınan 90 günlük geçici vize süresi, 16 Ağustos 2019 tarihinde dolacak. Bu tarihe kadar neler yaşanabileceği belirsizliğini korurken, bu tarihten sonra ne olacağı da merak konusu.
Dolayısıyla Huawei kullanıcıları için bir yandan kendi işletim sistemi HongMeng üzerinde çalışmaya devam eden Çinli şirket cephesinden gelen bu olumlu gelişmelerin, ne oranda gerçekleşebileceğini ise zaman gösterecek. Huawei’nin Android Q’dan sonra da yeni güncellemeleri alıp alamayacağını ise ABD yaptırımlarının boyutu belirleyecek.
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