Avrupa Birliği’nin rekabet kurallarına aykırı hareket eden dev şirketlere kestiği cezalar malum. AB Komisyonu’nun Rekabet Kurulu bu konuda en son dün Google’a 1.5 milyar Euro’luk fatura çıkardı. Google’ın reklam servisi AdSense ile piyasa hakimiyetini kötüye kullandığında karar veren kurul, ABD’li teknoloji devinin para cezası ödemesine hükmetti.

Avrupa Birliği’nin tekelleşmeyle mücadeleden sorumlu komiseri Margrethe Vestager, Google’ın AdSense müşterilerini rakip arama motorlarından reklam almayacaklarını belirten sözleşmeler imzalamaya zorlayarak hakim pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle bu kararın alındığını açıkladı. Vestager, 10 yıldan uzun süredir devam eden bu yanlış uygulamanın, adil rekabeti engellendiğinin altını çizdi.

Aslında Google’ın Avrupa Komisyonu’ndan aldığı bu ceza, ne ilk ne en büyük olanı ve hatta sonuncusu olmayacağı da aşikar. Komisyon 2018 yılında da Google’a Android mobil işletim sisteminin rekabet kurallarını ihlal ederek, rakiplerini engellemek için kullandığı gerekçesiyle 4.34 milyar Euro’luk bir para cezası ödemesine karar vermişti.

Araştırma ve veri analiz kuruluşu Statista, AB Komisyonu raporlarından ABD’li teknoloji devlerinin aldığı rekabet cezalarını derledi.

Buna göre Danimarkalı Margrethe Vestager'in 2014 yılından bu yana, İspanyol Joaquín Almunia'nın 2010-2014 yılları arasında ve Hollandalı Neelie Kroes'in 2004-2010 yılları arasında başında olduğu AB'nin Rekabetten Sorumlu Komisyonu'nun son 15 yılda en çok ceza kestiği şirket açık ara Google oldu. Google’a 8 milyar Euroluk fatura çıkaran AB’nin en yüksek tutarlı cezalarının ilk üç sırasında Google yer aldı.

ÜÇTE İKİSİ TEK BAŞINA GOOGLE’A...

Avrupa pazarındaki rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle Microsoft toplam 2.2 milyar Euro, Intel ile Qualcomm yaklaşık 1’er milyar Euro ve Facebook ise 110 milyon Euro ceza aldı.

AB Komisyonu’nun Google, Microsoft, Intel, Qualcomm ve Facebook’a 2004 yılından bu yana kestiği toplam rekabet cezası tutarı ise Google’a çıkan son dünkü faturayla 12 milyar 654 milyon Euro’ya (14.4 milyar dolar, diğer bir ifadeyle yaklaşık 79 milyar TL) çıkmış oldu. Bu cezaların yaklaşık üçte ikisi tek başına Google’a verildi.